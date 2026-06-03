El impacto económico que tendrá el Mundial 2026 en empresas de Centroamérica

Una encuesta realizada por la consultora global KPMG revela que el 56% de las empresas de Centroamérica considera que la Copa Mundial de Fútbol 2026 representará una oportunidad para incrementar sus ingresos. Asimismo, el 53% de los encuestados prevé que Francia disputará la final del torneo.

El estudio, denominado Sondeo del Mundial 2026, fue llevado a cabo entre abril y mayo y contó con la participación de más de 300 directivos y ejecutivos de compañías de distintos sectores en Centroamérica y México.

La consulta abordó temas relacionados con las preferencias deportivas de los participantes, así como las estrategias de negocio que planean implementar para aprovechar el impacto económico y comercial que generará la máxima cita del fútbol mundial

Lo que reveló el estudio

El 56% en Centroamérica anticipa un impacto positivo en sus industrias, principalmente por el incremento en ventas, el fortalecimiento del posicionamiento de marca, la ampliación de la oferta de productos y servicios, así como la aceleración de la transformación digital.

Las empresas no solo identifican oportunidades de negocio, sino que están destinando recursos para aprovecharlas: En Centroamérica, el 52% proyecta inversiones menores a 60 mil dólares y 4% contempla destinar recursos superiores a los 2,9 millones de dólares para fortalecer su competitividad, indicó KPMG en un comunicado.

El 44% de las organizaciones centroamericanas consultadas prioriza el fortalecimiento de su oferta comercial ofreciendo una mayor variedad de productos, y el 32% también prevé diseñar diversas promociones.

Respecto a las estrategias comerciales, 23% de las empresas centroamericanas enfocará sus esfuerzos en aumentar su presencia de marca en medios digitales. Para asegurar el éxito, el 52% afirma que el acercamiento con empresas privadas será fundamental para garantizar el alcance de sus objetivos.

"Así como en el fútbol, el éxito empresarial no depende de un solo factor, sino de la preparación, el trabajo en equipo y la ejecución consistente de una estrategia. El mundial de 2026 abre una ventana única para que las empresas en la región innoven, conecten con sus audiencias y eleven su propuesta de valor, demostrando que el verdadero triunfo se construye antes de que se inicie el partido", comentó el socio de Auditoría de KPMG Panamá, Rolando Williams.

El 35% de las empresas organizará concursos o pronósticos internos sobre el mundial, el 33% designará espacios específicos para que los colaboradores sigan los partidos, y el 15% permitirá trabajar a distancia en días de partido.

Respecto a las expectativas sobre el desempeño deportivo, el 63% de los encuestados prevé que la participación de Panamá se limitará a la fase de grupos. En cuanto a los posibles finalistas, el 53% de los encuestados en Centroamérica cree que será Francia, el 40% España, el 31% Brasil, el 24% Alemania, el 20% Argentina, el 9% Portugal e Inglaterra.

KR