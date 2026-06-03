Wall Street cerró este miércoles 03 de junio del 2026 en rojo después de tres sesiones consecutivas de récord para sus tres principales indicadores, con el mercado pendiente de la crisis en Oriente Medio, el repunte del petróleo y su impacto en la inflación de Estados Unidos (EU).

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow bajó un 1.21 %, hasta 50 mil 687 puntos; el S&P 500 cedió un 0.74 %, hasta siete mil 553 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió un 0.89 %, hasta 26 mil 853 enteros.

EU e Irán han intercambiado en las últimas horas mensajes contradictorios sobre sus negociaciones de paz: Teherán sostiene que están paralizadas y Trump afirma que siguen en marcha.

Trump aseguró en una entrevista publicada este miércoles que Irán acordó no desarrollar armas nucleares, pero reconoció que Teherán podría "cambiar de opinión" en cuanto a un acuerdo para poner fin a la guerra.

Mientras tanto, Irán mantiene el bloqueo en el estrecho de Ormuz, EU impone un bloqueo marítimo en los puertos iraníes y ambos bandos intercambiaron fuego la pasada noche en el golfo Pérsico.

Los inversores habían estado más centrados en el auge del sector tecnológico que en la geopolítica, pero hoy reaccionaron elevando el precio de los futuros del petróleo de Texas un 2.4 %, hasta 96.02 dólares el barril.

También se elevaron los rendimientos de la deuda pública estadounidense, con el bono a diez años acercándose al 4.5 %, tras nuevos datos económicos que incrementan las expectativas de subidas de los tipos de interés.

El sector privado creó en Estados Unidos 122 mil empleos más en mayo respecto al mes anterior, según ADP, más de lo esperado.

No obstante, el sector servicios creció menos de lo esperado, según el Instituto para la Gestión del Suministro (ISM por sus siglas en inglés).

JM