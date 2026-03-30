Esta mañana de lunes 30 de marzo, el precio del dólar en México —según datos de Bloomberg a las 07:35 horas— es de 18.10 pesos por billete verde, en promedio.

Por otro lado, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, e informó que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de 18.0667 pesos por un dólar estadounidense.

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El precio del dólar este inicio de semana afecta a la moneda mexicana debido a la incertidumbre de los mercados internacionales en torno al conflicto armado que mantienen Estados Unidos e Israel contra Irán , el cual ya cumplió un mes el pasado fin de semana.

La incertidumbre global se refleja en la volatilidad (medida de la variación de los precios de un activo financiero en un período determinado, indicando su inestabilidad) del precio de las divisas, como el dólar, principal moneda con la que se establecen precios para la compra y venta de mercancías en el mundo.

Sin embargo, la mencionada volatilidad del precio del dólar no solo depende de factores externos, sino de las decisiones financieras que se tomen de manera interna .

El pasado 26 de marzo, el Banco de México (Banxico) recortó la tasa de interés a 6.75 % , una decisión que impacta directamente en créditos, ahorros e inversiones en el país.

La medida se da a pesar de la escalada de la inflación en el tercer mes del 2026 y en medio de la incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente, que apunta a extenderse.

La decisión de Banxico implica retomar el ciclo bajista que se había pausado en febrero ante los distintos cambios fiscales y arancelarios que impactaron en los precios de diversos productos.

¿De qué depende el ajuste del precio del dólar?

El precio del dólar en México depende de factores económicos, financieros y políticos , tanto locales como extranjeros.

Tasas de interés

Inflación

Crecimiento económico

Situación política

Remesas

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Tipo de cambio del dólar HOY 30 de marzo de 2026

Banco Compra Venta Afirme 17.00 18.60 BBVA Bancomer 17.24 18.38 Banorte 16.65 18.15 Banamex 17.58 18.56 Scotiabank 16.00 19.50

*El precio de la divisa estadounidense que se presenta en esta nota corresponde al costo de la mañana, pues su valor de compra y venta está en constante cambio a lo largo del día.

Con información de DOF y Bloomberg.

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