La pensión IMSS es una prestación económica que está destinada a proteger a las personas trabajadoras en caso de accidentes laborales, enfermedades, accidentes no laborales y al cumplir 60 años en adelante.Por su parte, la PENSIONISSSTE es un órgano público desconcentrado, que busca incrementar el ahorro de los beneficiarios para alcanzar mejores condiciones de retiro.Tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), detallaron la información sobre los depósitos del mes de abril a los pensionados y jubilados. Con este aviso se toma en cuenta que algunos derechohabientes tendrán que esperar varios días más. Entérate quienes.Los depósitos de las pensiones suelen ser el último día de cada mes, sin embargo, debido al periodo de Semana Santa, los pensionados del ISSSTE recibieron su pago por adelantado el pasado viernes 27 de marzo, es decir, 4 días antes de lo usual.Asimismo, los pensionados del IMSS no obtuvieron su pago por adelantado, ya que el reglamento señala que el depósito debe realizarse el primer día hábil del mes y así se mantiene siempre. Los pagos se realizarán este miércoles 1 de abril para ambos regímenes del organismo, es decir, tanto para la Ley 73 como para la Ley 97.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL