La pensión IMSS es una prestación económica que está destinada a proteger a las personas trabajadoras en caso de accidentes laborales, enfermedades, accidentes no laborales y al cumplir 60 años en adelante.

Por su parte, la PENSIONISSSTE es un órgano público desconcentrado, que busca incrementar el ahorro de los beneficiarios para alcanzar mejores condiciones de retiro.

Tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), detallaron la información sobre los depósitos del mes de abril a los pensionados y jubilados. Con este aviso se toma en cuenta que algunos derechohabientes tendrán que esperar varios días más. Entérate quienes.

¿Qué pensionados cobrarán días después?

Los depósitos de las pensiones suelen ser el último día de cada mes, sin embargo, debido al periodo de Semana Santa, los pensionados del ISSSTE recibieron su pago por adelantado el pasado viernes 27 de marzo, es decir, 4 días antes de lo usual.

Asimismo, los pensionados del IMSS no obtuvieron su pago por adelantado, ya que el reglamento señala que el depósito debe realizarse el primer día hábil del mes y así se mantiene siempre. Los pagos se realizarán este miércoles 1 de abril para ambos regímenes del organismo , es decir, tanto para la Ley 73 como para la Ley 97.

¿Cuáles son las próximas fechas de pago del IMSS?

Abril: Miércoles 1 de abril 2026

Miércoles 1 de abril 2026 Mayo: Lunes 4 de mayo 2026

Lunes 4 de mayo 2026 Junio: Lunes 1 de junio 2026

Lunes 1 de junio 2026 Julio: Miércoles 1 de julio 2026

Miércoles 1 de julio 2026 Agosto: Lunes 3 de agosto 2026

Lunes 3 de agosto 2026 Septiembre: Martes 1 de septiembre 2026

Martes 1 de septiembre 2026 Octubre: Jueves 1 de octubre 2026

Jueves 1 de octubre 2026 Noviembre: Lunes 2 de noviembre 2026

Lunes 2 de noviembre 2026 Diciembre: Martes 1 de diciembre 2026

¿Cuáles son las próximas fechas de pago del ISSSTE?

Mayo: Miércoles 29 de abril 2026

Miércoles 29 de abril 2026 Junio: Viernes 29 de mayo 2026

Viernes 29 de mayo 2026 Julio: Lunes 29 de junio 2026

Lunes 29 de junio 2026 Agosto: Jueves 30 de julio 2026

Jueves 30 de julio 2026 Septiembre: Lunes 28 de agosto 2026

Lunes 28 de agosto 2026 Octubre: Miércoles 30 de septiembre 2026

Miércoles 30 de septiembre 2026 Noviembre: Jueves 29 de octubre 2026

Jueves 29 de octubre 2026 Aguinaldo (primera parte): Primera quincena de noviembre 2026

Primera quincena de noviembre 2026 Diciembre: Viernes 27 de noviembre 2026

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