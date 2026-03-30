Lunes, 30 de Marzo 2026

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Estos pensionados tienen que esperar 5 días para cobrar en abril

Ambos organismos detallaron la información sobre los depósitos del mes de abril a los pensionados y jubilados

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

Algunos derechohabientes recibirán su pago un poco después. UNSPLASH / A.CYMRU

Algunos derechohabientes recibirán su pago un poco después. UNSPLASH / A.CYMRU

La pensión IMSS es una prestación económica que está destinada a proteger a las personas trabajadoras en caso de accidentes laborales, enfermedades, accidentes no laborales y al cumplir 60 años en adelante.

Por su parte, la PENSIONISSSTE es un órgano público desconcentrado, que busca incrementar el ahorro de los beneficiarios para alcanzar mejores condiciones de retiro.

Tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), detallaron la información sobre los depósitos del mes de abril a los pensionados y jubilados. Con este aviso se toma en cuenta que algunos derechohabientes tendrán que esperar varios días más. Entérate quienes.

¿Qué pensionados cobrarán días después?

Los depósitos de las pensiones suelen ser el último día de cada mes, sin embargo, debido al periodo de Semana Santa, los pensionados del ISSSTE recibieron su pago por adelantado el pasado viernes 27 de marzo, es decir, 4 días antes de lo usual.

Asimismo, los pensionados del IMSS no obtuvieron su pago por adelantado, ya que el reglamento señala que el depósito debe realizarse el primer día hábil del mes y así se mantiene siempre. Los pagos se realizarán este miércoles 1 de abril para ambos regímenes del organismo, es decir, tanto para la Ley 73 como para la Ley 97.

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¿Cuáles son las próximas fechas de pago del IMSS?

  • Abril: Miércoles 1 de abril 2026
  • Mayo: Lunes 4 de mayo 2026
  • Junio: Lunes 1 de junio 2026
  • Julio: Miércoles 1 de julio 2026
  • Agosto: Lunes 3 de agosto 2026
  • Septiembre: Martes 1 de septiembre 2026
  • Octubre: Jueves 1 de octubre 2026
  • Noviembre: Lunes 2 de noviembre 2026
  • Diciembre: Martes 1 de diciembre 2026

¿Cuáles son las próximas fechas de pago del ISSSTE?

  • Mayo: Miércoles 29 de abril 2026
  • Junio: Viernes 29 de mayo 2026
  • Julio: Lunes 29 de junio 2026
  • Agosto: Jueves 30 de julio 2026
  • Septiembre: Lunes 28 de agosto 2026
  • Octubre: Miércoles 30 de septiembre 2026
  • Noviembre: Jueves 29 de octubre 2026
  • Aguinaldo (primera parte): Primera quincena de noviembre 2026
  • Diciembre: Viernes 27 de noviembre 2026

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