Los precios de las gasolinas en México tienen una nueva actualización. Estos son los precios que el usuario pagará por la gasolina regular o Magna, la Premium o el diésel del 28 de marzo al 3 de abril de 2026:

El Gobierno federal mantuvo por segunda semana consecutiva el subsidio fiscal para las gasolinas y por tercera semana para el diésel .

Sin embargo, para el caso de la gasolina regular o Magna, lo redujo , según el acuerdo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Cambios en la gasolinera: Baja el apoyo a la Magna, pero sube para Premium y Diésel a partir de este sábado

La dependencia dio a conocer que, del 28 de marzo al 3 de abril de 2026, el estímulo fiscal para la Magna será de 23.12%, menor al 24.08% de la semana que acaba de terminar .

El estímulo equivale a 1.5493 pesos, con lo cual los consumidores sólo pagarán 5.1508 pesos en vez de la cuota total del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) que es del 6.70 pesos .

Para el caso de la Premium dicho estímulo aumentará de 7.47% a 7.97% a partir de este sábado y hasta el próximo viernes .

Eso significa un apoyo de 0.4507 pesos por cada litro que compren en las estaciones de servicio, con lo cual la cuota del gravamen a cargo de los consumidores será de 5.2072 pesos .

Mientras que para el diésel tendrá un estímulo por tercera semana consecutiva y sube a 70.28% o bien de 5.1749 pesos por litro, con ello los autotransportistas cubrirán una cuota del IEPS de 2.1885 pesos por litro .

¡Atención! El SAT anuncia cambio obligatorio para facturar gasolina a partir del 24 de abril

A partir del 24 de abril, las gasolinerías deberán emitir un nuevo complemento como parte del proceso de facturación, anunció el Servicio de Administración Tributaria (SAT) .

Para facturar con este nuevo mecanismo, mediante el cual se busca combatir el mercado ilícito de combustibles, las empresas deberán tener vigente su permiso para operar emitido por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Con ello, el Gobierno federal reiteró su compromiso con la sociedad para promover la legalidad, combatir el robo y contrabando de gasolinas.

También se busca fortalecer la recaudación proveniente de este comercio en beneficio de toda la población, enfatizó el SAT en un comunicado conjunto con la Secretaría de Energía (Sener), la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la CNE.

Se trata del Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos, como parte del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) .

Así, los establecimientos que venden o comercializan gasolina regular, gasolina premium y/o diésel deberán contar con un permiso vigente ante la CNE. De lo contrario, no podrán emitir CFDI por este concepto, es decir, se quedarán sin facturar .

Por eso, invitó a las personas permisionarias para que verifiquen la vigencia de sus permisos y, en su caso, regularicen su situación ante la CNE.

Reiteró que solamente con la vigencia podrán emitir CFDI sin contratiempos y cumplir con sus obligaciones.

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