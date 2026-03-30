La CFE inicia apoyo de tarifas de verano 2026: quiénes reciben el subsidio y cómo funciona

El Gobierno de México, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Energía, anunció el inicio del apoyo de tarifas de verano 2026, un esquema que beneficia a 20.8 millones de usuarios domésticos en el país. Este subsidio está diseñado para reducir el impacto del alto consumo eléctrico durante los meses de la temporada de calor, cuando el uso de ventiladores, aire acondicionado y otros equipos de enfriamiento aumenta de manera importante.

¿Qué es la tarifa de verano de la CFE?

La llamada tarifa de verano es una ampliación temporal de los rangos de consumo subsidiados en zonas donde se registran altas temperaturas en el país. Sin embargo, su aplicación no depende solo del estado o municipio, sino de cada localidad en específico, ya que se asigna conforme a las condiciones climáticas registradas. Actualmente, este apoyo alcanza al 42% de los usuarios totales de la CFE en México (20.8 millones y sus familias), un apoyo económico importante para millones de familias de manera anual.

X / @CFEmx

Esta tarifa de verano está dirigida de forma exclusiva a usuarios domésticos de bajo consumo que habitan en localidades clasificadas bajo las tarifas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F. Dichas categorías se determinan con base en la temperatura media mínima registrada durante el verano en cada región. Es decir, mientras más altas sean las temperaturas promedio, mayor será el rango de consumo subsidiado permitido antes de que aumente el costo del servicio eléctrico.

De acuerdo con el esquema tarifario vigente, el verano se define como los seis meses consecutivos más cálidos del año en cada localidad. Dicha clasificación se realiza con base en datos emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), lo que permite ajustar el apoyo según las condiciones reales de cada zona en México.

Es un apoyo temporal

A pesar de este respaldo, la CFE enfatiza que el subsidio no quiere decir que los usuarios deban incrementar su consumo de energía. Por el contrario, se recomienda mantener hábitos de uso moderados para evitar gastos innecesarios y contribuir al buen funcionamiento del sistema eléctrico mexicano. Entre las recomendaciones se encuentran aprovechar la ventilación natural, utilizar focos ahorradores, ajustar los equipos de enfriamiento y desconectar los aparatos en casa mientras no se estén utilizando.

Otro aspecto a considerar es que este apoyo es temporal. Una vez concluido el periodo de verano, los rangos de consumo vuelven a los niveles normales. Por eso, es importante que los usuarios estén atentos a las fechas en que finaliza la tarifa de verano en la localidad en la que viven, información que puede consultarse directamente en el recibo de luz, donde se especifica el tipo de tarifa asignada.

¿Cómo saber si recibo la tarifa de verano en mi recibo de la luz?

Para quienes deseen verificar si reciben este beneficio de la tarifa de la CFE o resolver dudas sobre su consumo eléctrico, la comisión pone a disposición sus canales oficiales de atención, como el número telefónico 071 o los Centros de Atención a Clientes (CAC) distribuidos en todo el país.

La CFE recuerda que su intención es acompañar a los hogares mexicanos durante los meses de mayor calor, al tiempo que promueve el uso responsable de la energía eléctrica, una combinación que, en teoría, debería ayudar tanto al bolsillo como al sistema energético nacional.

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