A inicios de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó un programa que ha resultado en un respiro para miles de contribuyentes en México, ¿qué trámite es? Hablamos del Programa de Regularización Fiscal. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber de cara a los últimos días de marzo —periodo de la Declaración Anual para personas físicas— y comienzos de abril —periodo para personas morales—.

Una estrategia diseñada para facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias atrasadas. Su principal atractivo es la posibilidad de obtener hasta el 100% de reducción en multas, recargos e incluso gastos de ejecución.

Este beneficio está dirigido a personas físicas y morales cuyos ingresos en 2024 no excedieron los 300 millones de pesos y que, además, tienen adeudos pendientes susceptibles de regularización. Según el SAT, el pago se realiza en una sola exhibición o en parcialidades.

¿Cómo acceder al beneficio de Regularización Fiscal del SAT?

El trámite puede realizarse de manera sencilla, ya sea en línea o de forma presencial, si piensas hacerlo en línea, estos son los pasos:

Ingresar al portal oficial del SAT

Acceder a “Mi portal” con RFC y contraseña

con RFC y contraseña Enviar un escrito libre solicitando el apoyo

Esperar la respuesta y cubrir el pago en tiempo

Recuerda realizar el pago en las instituciones de crédito autorizadas por la TESOFE.

¿Qué adeudos se pueden condonar la Regularización Fiscal del SAT?

El programa contempla la eliminación de distintos cargos, entre estos están los recargos y gastos relacionados con contribuciones federales, así como:

Multas fiscales, aduaneras y de comercio exterior

Sanciones por incumplimientos distintos al pago

Multas con agravantes

La regularización del SAT es una oportunidad para cuidar la situación fiscal del contribuyente en condiciones mucho más favorables.

¿Qué pasa si no te regularizas ante el SAT?

Todos los sabemos; ignorar adeudos con el SAT puede traer consecuencias muy graves. Algunas de las situaciones que más obligan a regularizarse son no presentar declaraciones mensuales o anuales; mantener el RFC inactivo o con errores; tener diferencias entre ingresos declarados y facturados; no atender requerimientos del SAT; y sufrir bloqueos de sellos digitales

Nuestra recomendación es que, si tienes pendientes con el SAT, actuar a tiempo marca la diferencia entre un trámite, aparentemente, sencillo y un problema mucho, mucho mayor.

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AO

