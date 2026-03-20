Beca BBVA para Chavos que Inspiran: Fechas y requisitos de la convocatoria

La Fundación BBVA México lanzó la convocatoria 2026 de la Beca BBVA para Chavos que Inspiran, dirigida a estudiantes que ingresarán a secundaria y que requieren apoyo económico para continuar sus estudios.El programa no solo contempla un respaldo financiero, sino también acompañamiento académico y formación integral a largo plazo, con el objetivo de impulsar el desarrollo educativo de jóvenes en el país.El registro comenzó el 18 de marzo y concluye el 17 de mayo de 2026, periodo en el que los aspirantes deberán completar todas las etapas del proceso en línea.El procedimiento incluye cinco pasos: registro, estudio socioeconómico, pruebas de talento, rutas de formación y selección. Los resultados finales se darán a conocer el 30 de septiembre de 2026.Durante el proceso, la fundación enviará información y seguimiento a través del correo electrónico registrado, por lo que se recomienda revisarlo de forma constante.Para postularse, las y los aspirantes deben cumplir con los siguientes criterios:Además, deberán contar con documentos como CURP, acta de nacimiento, comprobantes escolares y datos del padre, madre o tutor, incluyendo identificación oficial.El programa ofrece un apoyo mensual de 2 mil pesos durante 10 meses del ciclo escolar, así como beneficios adicionales:Uno de los principales atractivos es la permanencia del apoyo, ya que, si se cumplen los requisitos, el estudiante puede recibir acompañamiento durante secundaria, preparatoria y universidad.Finalmente, la convocatoria contempla una modalidad específica para estudiantes con discapacidad, quienes pueden acceder a un proceso adaptado dentro del mismo programa.Las autoridades recomiendan realizar el registro con anticipación, contar con conexión estable a internet y tener los documentos digitalizados para evitar contratiempos durante el proceso. YC