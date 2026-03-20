México prevé un impacto 'neutro' en su economía ante alza del petróleo por guerra en Irán

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, estimó este viernes que los subsidios aplicados para contener el aumento en los combustibles no tendrán un impacto negativo significativo en las finanzas públicas , pese al contexto internacional que ha elevado el precio del petróleo por encima de los 100 dólares por barril.

En el marco de la Convención Bancaria, celebrada en Cancún, el funcionario explicó que, si bien se prevé una disminución en la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), esta caída se verá compensada por el incremento en los ingresos derivados de las exportaciones de crudo.

Pemex estabiliza el alza en los precios

Amador Zamora detalló que el balance fiscal se mantiene estable debido a la integración de Petróleos Mexicanos dentro de las cuentas públicas, lo que permite absorber el efecto del alza en los precios internacionales . “Al recibir mayores ingresos por la venta de petróleo, el impacto final en las finanzas públicas resulta relativamente neutro”, señaló.

El repunte en los energéticos se da en medio de la escalada del conflicto en Irán, un factor que ha generado volatilidad en los mercados globales y presiones inflacionarias en diversos países.

El Secretario recordó que un escenario similar se presentó en 2022, durante el conflicto entre Rusia y Ucrania, cuando el encarecimiento de los energéticos también provocó ajustes fiscales.

En ese momento, dijo, el efecto sobre las finanzas públicas mexicanas fue “relativamente menor”, una tendencia que podría repetirse bajo las condiciones actuales.

Hacienda proporciona subsidios

Amador recordó que Hacienda impulsa subsidios a los combustibles, con menos cobro el IEPS, para ayudar a que el alza en los precios de las gasolinas y el diésel no tenga un impacto fuerte en los bolsillos de los ciudadanos. "Es un mecanismo muy transparente, cuyo objetivo es ayudar el poder de compra de las familias mexicanas (...). Es un esfuerzo fiscal", dijo.

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, afirmó que "el efecto más importante es el incremento posible en el costo de combustibles", lo que podría elevar la inflación en el país, que estimó cierre el año en 35%, en línea con la proyección del Banco de México.

Según estimaciones del BBVA México, el país podría dejar de recaudar casi 38 mil millones de pesos (unos dos mil 111 millones de dólares) por concepto de IEPS sobre gasolinas y diésel, pero ganaría unos 53 mil millones de pesos (unos dos mil 944 millones de dólares) por exportación de petróleo.

Esto se traduciría en una ganancia neta aproximada de 15 mil millones de pesos (unos 833 millones de dólares) con un escenario en el que la guerra de EU e Israel contra Irán dure solo seis semanas.

TG