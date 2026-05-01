En el marco del Día Internacional del Trabajo, el Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex Jalisco) reconoció el esfuerzo de millones de colaboradores que todos los días impulsan a las empresas, a sus familias y al desarrollo económico del estado y del país.

El organismo empresarial dijo que esta fecha invita a reflexionar sobre los avances alcanzados y, sobre todo, los retos que aún se deben enfrentar .

"Estamos convencidos de que la paz laboral y el diálogo social han sido clave para construir acuerdos sostenibles. La articulación entre empresas, colaboradores, sindicatos y gobierno ha permitido avances relevantes, como el incremento al salario mínimo — actualmente en 315.04 pesos diarios —, demostrando que cuando hay voluntad y visión compartida, es posible mejorar las condiciones laborales sin comprometer la viabilidad de las empresas", dijo.

Avances en materia laboral en Jalisco

Asimismo, reconoció el trabajo de los sindicatos en la construcción de un ambiente laboral estable. "Su participación ha sido fundamental para impulsar acuerdos responsables, fortalecer la confianza entre las partes y contribuir al desarrollo de Jalisco. En un entorno económico aún retador, donde las empresas enfrentan presiones crecientes y la informalidad sigue siendo alta, la paz laboral es una condición indispensable para mantener la inversión, generar empleo formal y dar estabilidad a la actividad económica ", añadió.

Destacó que en materia de empleo formal, Jalisco muestra avances relevantes que es importante consolidar. Actualmente, el estado registra más de 2 millones de colaboradores formales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que lo posiciona como la segunda entidad con mayor número de empleos en el país. Tan solo en el primer trimestre del año se generaron 7 mil 657 nuevos empleos. A nivel nacional, México supera los 22.7 millones de empleos formales, con más de 207 mil creados en el mismo periodo .

"Sin embargo, estos niveles aún resultan insuficientes frente a las necesidades del país. Por ello, el reto no es únicamente generar nuevas fuentes de empleo, sino asegurar las condiciones para su permanencia, crecimiento y un mayor bienestar para las y los colaboradores", subrayó.

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La informalidad en México y Jalisco

A la par, estos avances conviven con un reto estructural: la informalidad. A nivel nacional, 55 de cada 100 personas trabajan en la informalidad; en Jalisco, esta cifra es de 49 de cada 100 . Esto significa que hay millones de colaboradores sin acceso a seguridad social ni condiciones laborales adecuadas, lo que impacta directamente en su bienestar y en la competitividad del país.

En este contexto destacó la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan más del 98 % del tejido empresarial y son las principales generadoras de empleo.

" Hoy enfrentan presiones importantes derivadas del aumento en costos laborales, energéticos, financieros y regulatorios, lo que limita su capacidad de crecer, invertir y generar más empleo formal . Por ese motivo, es clave fortalecer la colaboración empresarial, impulsar la integración de las mipymes en cadenas de valor, facilitar mejores condiciones de operación y generar incentivos que promuevan la formalidad", precisó.

Finalmente, Coparmex Jalisco reiteró su disposición para seguir impulsando el diálogo social, fortalecer la paz laboral y promover acuerdos que permitan generar más y mejores empleos, además de brindar apoyo a las empresas en la atención de estos retos .

"Hoy trabajamos en capacitación y herramientas para que puedan adaptarse a los cambios, cumplir con ellos y continuar creciendo, siempre en favor de sus colaboradores. Estamos convencidos de que la ruta es clara: trabajar con unidad, responsabilidad y visión de largo plazo, para que a más colaboradores y empresas les vaya mejor", concluyó.

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FF