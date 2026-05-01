Esta mañana de este viernes 1 de mayo de 2026, el precio del dólar en México —según datos de Bloomberg a las 08:00 horas— es de 17.41 pesos por billete verde en promedio; es decir que el peso mexicano muestra estabilidad en el arranque del mes.

El inicio del mes ratifica la tendencia observada: el peso continúa cotizando por debajo de las 18 unidades, un umbral que durante semanas fue determinante para el análisis del mercado cambiario. Este desempeño indica que la moneda mexicana arranca mayo con fortaleza, apoyada por un entorno financiero que ha impulsado su apreciación.

Por otro lado, el tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación y calculado por el Banco de México en días hábiles, se ubicó en 17.5118 pesos por dólar para este viernes 1 de mayo.

El valor del dólar de este viernes se da luego de que la economía mexicana mostró un leve avance al inicio de 2026, debido a que el Producto Interno Bruto (PIB) creció 0.2 % en el primer trimestre del año, de acuerdo con la estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tras un periodo marcado por la incertidumbre comercial con Estados Unidos que había puesto en riesgo una recesión.

El resultado superó las expectativas del mercado y estuvo impulsado principalmente por el dinamismo del sector servicios, que registró un alza trimestral de 0.9 %. En contraste, la actividad industrial retrocedió 1.1 % y el sector agropecuario cayó 0.1 %, según cifras desestacionalizadas del organismo.

En términos anuales, el PIB avanzó 0.1 % entre enero y marzo, con lo que mantuvo una tendencia positiva luego del crecimiento de 1.8 % registrado en el último trimestre de 2025. Este desempeño fue respaldado por el incremento de 0.7 % en las actividades terciarias, mientras que las secundarias disminuyeron 1.3 % y las primarias descendieron 0.1 %.

El crecimiento del primer trimestre se suma al avance de 0.6 % observado en 2025, en un contexto aún influido por tensiones comerciales derivadas de la política del presidente estadounidense Donald Trump y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Tipo de cambio del dólar HOY 1 de mayo de 2026

Banco Compra Venta Afirme 16.50 18.00 Banco Azteca 16.20 18.19 BBVA Bancomer 16.54 17.67 Banorte 16.25 17.85 Banamex 16.92 17.94 Scotiabank 16.90 18.00

*El precio de la divisa estadounidense que se presenta en esta nota corresponde al costo de la mañana, pues su valor de compra y venta está en constante cambio a lo largo del día.

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