Autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron un operativo en un centro de rehabilitación ubicado en la colonia La Gigantera, en San Pedro Tlaquepaque, el cual derivó en la clausura del lugar y la detención de dos personas por su presunta responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad.

El operativo se llevó a cabo tras una denuncia anónima en la que se reportaban presuntos gritos y posibles actos de violencia al interior del centro de rehabilitación “Alcance Plenitud A.C.”.

Dicha intervención fue encabezada por personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco, a través del área de Delitos Varios, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, así como personal de Inspección y Vigilancia, del Consejo Municipal contra las Adicciones (COMUCAT) y de Salud Animal municipal.

Las autoridades localizaron a un hombre que presuntamente se encontraba con aros aprehensores y atado de los pies, por lo que fueron activados los protocolos correspondientes.

Al sitio acudió personal de Servicios Médicos Municipales, quienes realizaron una revisión médica y detectaron que el hombre presentaba escoriaciones en ambas muñecas las cuales fueron ocasionadas por los aros metálicos. Sin embargo, fue reportado en condición estable y sin afectaciones graves a su estado de salud.

Derivado de estos hechos, dos encargados del lugar fueron detenidos y trasladados a instalaciones de la Fiscalía del Estado, donde se continuará con las investigaciones para determinar cuál será situación jurídica.

Debido a las irregularidades detectadas, el centro de rehabilitación fue clausurado. CORTESÍA

Autoridades identifican otras irregularidades en el centro de rehabilitación de Tlaquepaque

Durante la inspección también fueron localizados 39 hombres adultos, además de dos adolescentes de 16 y 14 años, así como dos mujeres.

Las autoridades detectaron irregularidades en la operación del establecimiento, entre ellas la presencia de menores conviviendo con adultos y la permanencia de hombres y mujeres dentro del mismo espacio, situación que viola la normatividad para este tipo de establecimientos.

Asimismo, personal de Salud Animal de San Pedro Tlaquepaque resguardó tres perros, una tortuga, un porcino y un guajolote encontrados dentro del lugar.

Debido a las irregularidades detectadas, el centro de rehabilitación fue clausurado mientras continúan las investigaciones correspondientes por parte de la Fiscalía del Estado.

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