Este viernes 1 de mayo de 2026, los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) experimentarán una jornada dominada por el calor intenso y cielos completamente despejados. De acuerdo con los reportes oficiales, el clima alcanzará una temperatura máxima de 34°C durante el punto más álgido de la tarde.

Antes del mediodía, el ambiente fue relativamente fresco, registrando una temperatura mínima de 14°C a 17°C al amanecer. Sin embargo, conforme avance el día, la ausencia de nubosidad permitirá que los rayos del sol eleven rápidamente la sensación térmica en toda la región tapatía y se alcancen más de 30 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ha confirmado que la probabilidad de lluvia para hoy es del 0%. Esto significa que no habrá precipitaciones que ayuden a refrescar el ambiente en la capital de Jalisco, favoreciendo un clima completamente seco.

¿Por qué está haciendo tanto calor en Guadalajara?

Las altas temperaturas que azotan al AMG responden a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera . Este fenómeno meteorológico es el responsable de mantener una onda de calor estacionada sobre gran parte del territorio mexicano, afectando directamente al occidente del país, donde se ubica Jalisco.

ESPECIAL / SMN

Aunque los expertos meteorólogos señalan que este sistema de alta presión comienza a debilitarse gradualmente, sus efectos aún son severos. El AMG, que incluye municipios como Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, sufrirá los estragos de una humedad relativa muy baja, cercana al 25 por ciento.

Además, se esperan rachas de viento provenientes del noroeste, con velocidades sostenidas de 15 km/h y ráfagas de hasta 46 km/h. Aunque el viento podría dar una ligera sensación de alivio, no será suficiente para contrarrestar el impacto de la radiación.

Tips rápidos para protegerte del clima extremo hoy

Dado que el índice UV alcanzará niveles extremos (superando los 11 puntos), es importante tomar medidas preventivas inmediatas. Aquí te dejamos una lista de recomendaciones para disfrutar del día libre sin poner en riesgo tu salud, en caso de que decidas aprovechar para salir en este día de descanso obligatorio:

Mantente hidratado constantemente: Bebe al menos dos litros de agua natural a lo largo del día, incluso si no sientes sed, para evitar la deshidratación.

Usa protección solar de alto espectro: Aplica bloqueador con FPS 50+ cada dos horas, especialmente si realizas actividades al aire libre o visitas parques.

Evita la exposición directa al sol: No te expongas a la intemperie entre las 12:00 y las 16:00 horas, ya que es el periodo de mayor radiación ultravioleta.

Viste ropa adecuada y fresca: Opta por prendas ligeras, de algodón, de colores claros y, de ser posible, de manga larga para proteger tu piel.

Cuida a los grupos vulnerables: Presta especial atención a niños pequeños, adultos mayores y mascotas, manteniéndolos en lugares frescos y bien ventilados.

¿Cómo estará el clima el resto del fin de semana en Jalisco?

Si tienes planes para los próximos días, debes saber que el patrón caluroso continuará dominando la región. Para el sábado 2 y domingo 3 de mayo, las temperaturas máximas oscilarán entre los 34°C y 35°C, manteniendo el cielo mayormente despejado y sin asomo de nubes.

Por otro lado, plataformas internacionales como The Weather Channel advierten que la calidad del aire en la ciudad se reporta hoy como "poco saludable para grupos sensibles". Por ello, si padeces asma, alergias o problemas respiratorios, es altamente recomendable limitar el esfuerzo físico prolongado en exteriores.

Mantente informado a través de las actualizaciones constantes de EL INFORMADOR y no dejes que el clima extremo arruine tus planes de descanso.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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