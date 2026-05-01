5 de mayo: ¿Te pagan doble o triple este día? esto dice la LFT

El 5 de mayo está a la vuelta de la esquina y, mientras miles de estudiantes ya cuentan con un día libre por la conmemoración de la Batalla de Puebla, trabajadores en todo México enfrentan una realidad distinta que genera confusión cada año.

Aunque el próximo martes se conmemora la histórica Batalla de Puebla, no está considerado como día de descanso obligatorio en México. Esto significa que, pese a su relevancia cultural y a que escuelas de nivel básico no tendrán clases según el calendario de la SEP, la mayoría de los trabajadores deberá presentarse a laborar de forma habitual.

¿Te pagan doble o triple si trabajas el 5 de mayo?

La Ley Federal del Trabajo (LFT) no incluye esta fecha dentro de los días feriados oficiales, por lo que las empresas no están obligadas a otorgar descanso ni pago adicional. En consecuencia, quienes trabajen ese día recibirán su salario normal, sin bonos ni compensaciones extras.

¿Qué días sí son de descanso obligatorio, según la LFT?

Para evitar confusiones, el Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo establece claramente cuáles son los días festivos oficiales en México. Estos son los únicos en los que, si se trabaja, aplica un pago especial, como:

1 de enero

Primer lunes de febrero (por el 5 de febrero)

Tercer lunes de marzo (por el 21 de marzo)

1 de mayo, Día del Trabajo

16 de septiembre, Independencia de México

Tercer lunes de noviembre (por el 20 de noviembre)

1 de octubre cada seis años (cambio de gobierno federal)

25 de diciembre, Navidad

Días de elecciones oficiales

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¿Cuánto deben pagar si trabajas un día feriado oficial?

Cuando un trabajador presta servicios en un día de descanso obligatorio, la ley establece un beneficio claro. De acuerdo con el Artículo 75 de la LFT, se debe recibir un pago triple, el cual incluye:

Salario normal del día

Más el doble por trabajar en día feriado

Es decir, el ingreso total por ese día equivale a tres veces el salario diario.

Además, si el día feriado cae en domingo, se suma la prima dominical, lo que incrementa aún más el pago.

¿Por qué el 5 de mayo sí es descanso para estudiantes?

La suspensión de clases el 5 de mayo responde a disposiciones del calendario escolar oficial, que contempla fechas cívicas relevantes. Sin embargo, este esquema no está vinculado directamente con la Ley Federal del Trabajo, lo que genera la diferencia entre estudiantes y trabajadores.

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