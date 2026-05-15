Cotización del dólar vs peso mexicano HOY: Así cotiza la divisa este viernes 15 de mayo 2026

Hoy viernes 15 de mayo de 2026, el peso mexicano inició sus operaciones sin grandes cambios frente al dólar. De acuerdo con los primeros reportes de plataformas financieras como Bloomberg en Línea, la divisa estadounidense abrió la sesión en 17.22 pesos por unidad en los mercados internacionales. En el cierre de ayer jueves, la moneda del país vecino registraba el mismo valor.

Para las personas en general que realizan transacciones transfronterizas, conocer la cotización del dólar vs el peso mexicano es de suma importancia. El valor del dólar impacta de forma inmediata en el costo de las importaciones, el rendimiento de las remesas familiares y el precio final de los productos cotizados en moneda extranjera.

Cierre previo del dólar y cotización en la apertura de hoy 15 de mayo

Durante la jornada, según la gráfica de cotización de Bloomberg en Línea, la divisa estadounidense presenta una variación positiva de 0.18%, equivalente a un avance de 0.0315 pesos mexicanos frente a su referencia previa.

Dentro de los indicadores presentados ayer, el dólar abrió en 17.2203 pesos mexicanos, misma cifra que aparece como cierre anterior, lo que sirve como punto de referencia para medir el desempeño de la sesión actual. Hoy, a las 09:00 de la mañana, el valor era de 17.25 pesos por billete verde.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 15 de mayo de 2026 en los principales bancos de México:

Banco | Compra | Venta

Afirme | 16.40 | 17.90

Banco Azteca | 16.00 | 17.64

BBVA Bancomer | 16.37 | 17.50

Banorte | 16.00 | 17.60

Banamex | 16.66 | 17.62

Scotiabank | 16.60 | 17.85

El Diario Oficial de la Federación (DOF) indica que el tipo de cambio de la divisa estadounidense, el dólar, para esta sesión del viernes 15 de mayo de 2026 es de 17.21 pesos mexicanos.

No olvides que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que el precio de compra y venta podría ser diferente en las ventanillas de las sucursales en las diferentes horas a las que vayas para realizar tus transacciones.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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