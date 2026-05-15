Pago Pensión Bienestar: ¿Qué letra cobra el apoyo este viernes 15 de mayo?

El pago de la Pensión Bienestar avanza de forma ordenada, pues durante este mes, los beneficiarios obtienen sus recursos conforme al calendario oficial emitido por las autoridades. Este viernes 15 de mayo de 2026, el operativo de dispersión de fondos continúa su marcha habitual, y miles de personas de la tercera edad tienen la posibilidad de acceder a su dinero de manera directa.

Para la jornada de este viernes 15 de mayo, el depósito corresponde a los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra "M". Las autoridades federales estructuran el esquema de entregas con orden alfabético, una estrategia que facilita la atención oportuna en las sucursales del Banco del Bienestar.

Los adultos mayores con esta inicial ya pueden disponer de sus recursos económicos desde las primeras horas del día. Es oportuno recordar que el dinero permanece seguro en la cuenta bancaria, por lo cual no existe obligación alguna de retirar la totalidad del efectivo en una sola exhibición.

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Para la jornada de este viernes 15 de mayo, el depósito corresponde a los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra "M". ESPECIAL

Montos oficiales para el pago de la Pensión Bienestar en mayo

Para este ciclo de 2026, los apoyos económicos mantienen los montos establecidos desde el inicio del año, los cuales buscan mejorar la protección social y garantizar una calidad de vida digna para los sectores más vulnerables de la población mexicana.

En el caso de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigida a individuos de 65 años en adelante, el pago bimestral es de 6 mil 400 pesos. Este programa apoya de manera universal a este sector poblacional, sin importar su nivel de ingresos, puesto que ha sido elevado a rango constitucional y ahora es un derecho inalienable para todos los ciudadanos a partir de esa edad.

Por otro lado, el esquema de apoyos incluye también a otros grupos prioritarios que reciben su transferencia en las mismas fechas. La Pensión Mujeres Bienestar, destinada a ciudadanas de entre 60 y 64 años de edad con el objetivo de impulsar su independencia económica, otorga un monto de 3 mil 100 pesos bimestrales. Asimismo, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad entrega un apoyo económico de 3 mil 300 pesos. Todos estos depósitos se realizan bajo el mismo calendario alfabético.

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¿Dónde retirar el pago de la Pensión Bienestar sin comisión?

El retiro del pago de la Pensión Bienestar no genera cobro de comisiones si el movimiento se realiza en los cajeros automáticos o en las ventanillas del Banco del Bienestar. Los adultos mayores pueden acudir a la sede más cercana a su domicilio para disponer de su dinero de forma totalmente gratuita.

Asimismo, la tarjeta es aceptada en miles de establecimientos comerciales, supermercados, tiendas de conveniencia y farmacias que cuentan con terminal punto de venta. Esta versatilidad permite a los usuarios realizar compras directas sin necesidad de portar dinero en efectivo en las calles.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

