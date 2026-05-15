El CEO de Farmacias Similares, Víctor González Herrera, anunció que la empresa regalará 800 pesos en efectivo a hasta 10 mil personas que se presenten en una de las sucursales y muestren un tatuaje del Dr. Simi. Así lo anunció a través de un video mensaje compartido en sus redes sociales:

"A raíz de que nuestro presidente fundador, Víctor González Torres, se hizo su primer tatuaje del Dr. Simi a sus 78 años de edad, hemos decidido lanzar una gran promoción: para todos los fans del Dr. Simi, a partir del primero de junio que, por cierto, es su cumpleaños, el que muestre un tatuaje del Dr. Simi en cualquiera de nuestras farmacias en todo el país, les vamos a regalar 800 pesos en efectivo justo ahí, en sitio" expresó Víctor González en un video grabado en el que se muestra, entre otros tatuajes, el realizado por su presidente fundador.

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Las Farmacias Similares tienen presencia en más de mil 200 municipios de la República Mexicana y se estima que existen más de 9 mil 700 sucursales en el país. Sin embargo, la promoción irresistible estará limitada a un máximo de 10 mil personas. Hasta el momento, no se han compartido los detalles operativos del funcionamiento de la entrega de dinero; sin embargo, se espera que los términos y condiciones sean definidos antes de que llegue la fecha señalada. Si cuentas con un tatuaje del Dr. Simi, tendrás que estar atento o atenta a las distintas cuentas de redes sociales que orbitan dentro de la compañía.

Trascendencia del Dr. Simi

La figura del Dr. Simi se ha convertido en uno de los íconos de la cultura popular mexicana, situación aprovechada por Farmacias Similares para desarrollar una serie de productos que festejan a esta imagen.

Además de ello, Farmacias Similares cuenta con presencia internacional con sucursales y productos vendidos en Chile, Estados Unidos y Japón.

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