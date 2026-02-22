Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), advirtió esta semana que en el país, ocho de cada diez transacciones se realizan en efectivo, una cifra que contrasta con las de naciones desarrolladas, donde los pagos con dinero físico son dos de cada diez, mientras que "en Brasil o India es cuatro de cada diez".

De acuerdo con Romano, México debe avanzar para facilitar los pagos digitales y romper con el "círculo vicioso de la informalidad":

"Queremos mejorar el ecosistema de tal manera que sea mucho más sencillo el pago digital y mucho más difícil el pago en efectivo. Hoy por hoy ocho de cada diez transacciones se hacen en efectivo en México, que es una cantidad enorme" , indicó en entrevista con EFE.

"El efectivo tiene el círculo vicioso que representa la informalidad. Tiene mayor costo, mayor inseguridad. Alimenta las actividades ilícitas, como la extorsión (...) Sin duda el efectivo tiene que existir, pero en su debida proporción", apuntó el representante de los banqueros en México.

Romano, director ejecutivo de Bank of America México, señaló que está trabajando con el gobierno de la Presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, para "facilitar la autopista digital y encarecer la autopista en efectivo".

En este sentido, Sheinbaum informó el mes pasado que se mantiene una mesa de trabajo con la Secretaría de Hacienda, en la que se analizan mecanismos para ampliar la inclusión financiera y el impulso a la digitalización de pagos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, el uso de efectivo en México sigue siendo predominante, dado que, por ejemplo, en compras mayores a 500 pesos, todavía 74 % de la población lo utiliza.

El impulso a la digitalización financiera será uno de los ejes de la Convención Bancaria, el principal foro financiero de México, organizado precisamente por la ABM y que tendrá lugar el próximo mes de marzo en Cancún.

