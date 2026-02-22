Pensión Bienestar: Pasos para registrarse hoy, domingo 22 de febrero

Tras haberse abierto los registros de la Pensión Bienestar el pasado 16 de febrero, hoy, 22 de febrero, se cerrarán los registros para la inscripción al apoyo gubernamental que forma parte de los Programas para el Bienestar.

El objetivo de este programa es minimizar la vulnerabilidad económica de la población de la tercera edad.

Recuerda que los registros se realizan por orden, según la primera letra de la CURP de cada adulto mayor.

¿Cómo registrarse en la Pensión Bienestar este 22 de febrero?

Al igual que todos los días anteriores, este 22 de febrero (último día de registro de la Pensión Bienestar), las inscripciones se llevarán a cabo de forma presencial en los Módulos del Bienestar, cuyo horario es de entre las 10:00 y las 16:00 horas (hora del centro de México).

Si hoy, domingo 22 de febrero, te toca registrarte, aquí puedes saber cuál es el módulo más cercano donde puedes realizar tu inscripción.

¿Cuáles son los requisitos para registrarse en la Pensión Bienestar?

Las y los adultos mayores que se inscriban este 22 de febrero en la Pensión Bienestar deberán presentarse en el módulo indicado con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (INE o Inapam, pasaporte, cartilla, cédula profesional o carta de identidad).

CURP reciente.

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses (de teléfono, luz, gas, agua o predial).

Número de teléfono móvil y fijo para contacto.

¿Cuánto es el pago de la Pensión Bienestar en 2026?

Recuerda que quienes pueden hacer el registro de la Pensión Bienestar son las y los adultos mayores de 65 años o más, y el apoyo económico es de 6 mil 400 pesos por bimestre.

Para saber más sobre la Pensión Bienestar, ingresa aquí.

