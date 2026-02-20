Desde hace varios años, especialistas en la materia advierten sobre las consecuencias negativas que tiene la adicción al celular, tales como problemas de desintegración familiar, salud y percances viales, principalmente en jóvenes. Aquí te decimos cuáles son las señales para identificar si el tiempo que pasas frente a la pantalla es preocupante.

¿Cuáles son las consecuencias de la adicción al celular?

El celular es un dispositivo que se ha vuelto una parte fundamental en la vida de miles de personas, debido a que sus múltiples funciones permiten comunicarse a larga distancia, acceder a información en la red y entretenerse en cualquier momento.

De este modo, es común que las personas pasen horas y horas pegadas a la pantalla, revisando mensajes y explorando las redes sociales; sin embargo, los expertos señalan que esta práctica podría acarrear efectos nocivos para la salud.

Investigadores señalan que el uso prolongado de smartphones afecta a la familia, pues los jóvenes pierden el contacto con ellos, lo que lleva a la desintegración.

Sin embargo, los adolescentes no solo viven en desconexión con sus consanguíneos con el uso de los celulares como forma de vida, también pierden el contacto social y físico con sus amigos, lo que conlleva problemas de depresión.

Además, el uso de celulares mientras se conduce se mantiene como una de las principales causas de accidentes viales en México.

También se ha señalado que, por igual, hombres y mujeres que rigen sus vidas con estos aparatos han perdido sensibilidad para tratar asuntos rutinarios de manera más humana y en contacto directo con otras personas.

En adición, la necesidad de estar revisando el celular en cada momento disminuye las horas de sueño, lo que repercute de manera negativa en el rendimiento académico o laboral, incrementa la irritabilidad y resta tiempo para destinar a actividades físicas o cuidar la alimentación.

¿Cuántas horas de uso se consideran adicción al celular

No existe un número exacto de horas que defina una adicción, sin embargo, existen indicadores clave para identificar si el tiempo que se pasa frente a la pantalla es preocupante.

Varios expertos coinciden en señalar que un tiempo de uso que supera las 4 o 5 horas diarias es un problema; sin embargo, también debe considerarse el contexto, puesto que no todas las personas que usan demasiado tiempo el celular tienen una adicción.

Más allá de las horas del día que se emplean para usar el celular, algunas señales de adicción son:

Revisar el celular de forma compulsiva

Dificultad para disminuir el uso de la pantalla

Sentir malestar si no pueden revisar el celular

Son incapaces de disfrutar momentos sin tener el celular cerca

El uso del celular interfiere en las relaciones personales, el trabajo o el estudio

Si identificas que el uso del celular está afectando tu bienestar y tus relaciones, es momento de buscar apoyo profesional.

MB

