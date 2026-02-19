Durante los últimos días de diciembre de 2025, el gobierno de Jalisco anunció un incremento en el precio del pasaje del transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), por lo que la tarifa pasará de 9.50 a 14 pesos, lo que representa un alza del 47.37% sobre el costo actual.

El aumento fue aprobado por el Comité Técnico Tarifario, para actualizar la tarifa técnica, que se encontraba congelada en 9.50 pesos desde 2018.

En su momento, el secretario de Transporte, Diego Monraz, indicó que se analizaron datos como la siniestralidad vial, los resultados de la encuesta del Imeplan sobre la evaluación de los transportistas, así como la contratación de más conductores, señalando que hay carencia y que los empresarios del transporte público se comprometieron a mejorar salarios y condiciones de trabajo.

No obstante, el anuncio generó malestar entre los usuarios, quienes calificaron de exagerado el aumento: “A mí se me hace medio caro, antes de un aumento pedimos que haya mejor servicio, en veces los choferes son muy groseros”, dijo Efraín a EL INFORMADOR.

“A mí se me hace muchísimo, apenas con los sueldos que tenemos alcanzamos a pagar 10 pesos, ahora subiéndolo a 14 pesos es demasiado”, expresó por su parte la señora Anabel Muñoz, quien es usuaria del Macro Periférico, quien además cuestionó que actualmente las máquinas se quedan con el cambio de 50 centavos al adquirir un pasaje.

¿Cuándo subirá el pasaje del transporte público en Guadalajara?

A pesar de las protestas, el incremento en el pasaje del transporte público sigue en marcha, y entrará en vigor a partir del próximo 1 de abril de 2026.

Para contrarrestar el impacto que esta medida tendrá en la economía de los jaliscienses, el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, prometió un subsidio de tres pesos para que los usuarios paguen 11 pesos en lugar de 14. El requisito para acceder a él es tramitar la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco, una herramienta que también busca bancarizar a la población, con funciones como realizar transferencias, pagar servicios y ahorrar con un 10% de rendimiento anual.

“Ahora, el apoyo que dará el Gobierno será para el usuario directamente y no más para el transportista. Con esta tarjeta pagarás 11 pesos por viaje, y no los 14 pesos que determinó el Comité Técnico de Tarifas. Con este subsidio, el gobierno le entrará a apoyar con 3 pesos por cada pasaje realizado. Este ajuste es el primero en siete años y será el único de mi sexenio”, afirmó Pablo Lemus al anunciar el subsidio.

Además, tras un acuerdo con la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), Lemus se comprometió a fijar el pasaje en cinco pesos para toda la comunidad estudiantil del estado, sean de instituciones públicas o privadas.

Esto representa solo un aumento de 0.25 centavos para los estudiantes, en comparación con los 2.75 pesos contemplados anteriormente. El monto estará vigente hasta el final de la administración.

