La Fiscalía General de la República (FGR) publicó el resultado final de las indagatorias realizadas por diversas autoridades para conocer el origen del fatídico descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca ocurrido el pasado 28 de diciembre de 2025 en el que fallecieron 14 personas.La FGR dictaminó que la causa del accidente fue meramente humana, no estructural; es decir, las autoridades determinaron que las condiciones de las vías del tren, los durmientes y la maquinaria no ocasionaron el descarrilamiento, por lo que el proceso penal de la tripulación, conformada por el conductor y el jefe de despacho, seguirá su curso. Además, se continúa la búsqueda del maquinista.A través de un comunicado, la FGR dio a conocer que los dictámenes de las distintas autoridades y dependencias de peritaje y seguridad, tales como los ministerios públicos de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), policías federales ministeriales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y facilitadores del Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, permitieron determinar las causas del descarrilamiento con veracidad.Los dictámenes fueron los siguientes:Debido a estos informes, donde las condiciones materiales estructurales tanto del servicio como de la vía resultaron óptimas para su operación, las autoridades decidieron continuar con el proceso penal de:Las y los agraviados, 145 personas, es decir, 114 adultos y 31 niñas, niños y adolescentes, se encuentran concluyendo el conflicto a través de la justicia alternativa, lo que implica, la firma de acuerdos reparatorios.Estos acuerdos, que están contemplados en la Constitución y en la ley, "ofrecen siempre una opción más eficaz y menos desgastante para las víctimas, a fin de que puedan obtener la reparación integral del daño, accediendo a medidas que compensen la afectación ocasionada".* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF