La Fiscalía General de la República (FGR) publicó el resultado final de las indagatorias realizadas por diversas autoridades para conocer el origen del fatídico descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca ocurrido el pasado 28 de diciembre de 2025 en el que fallecieron 14 personas .

La FGR dictaminó que la causa del accidente fue meramente humana, no estructural; es decir, las autoridades determinaron que las condiciones de las vías del tren, los durmientes y la maquinaria no ocasionaron el descarrilamiento, por lo que el proceso penal de la tripulación, conformada por el conductor y el jefe de despacho, seguirá su curso. Además, se continúa la búsqueda del maquinista .

Los dictámenes de las distintas indagaciones de las autoridades

A través de un comunicado, la FGR dio a conocer que los dictámenes de las distintas autoridades y dependencias de peritaje y seguridad, tales como los ministerios públicos de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), policías federales ministeriales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y facilitadores del Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, permitieron determinar las causas del descarrilamiento con veracidad.

Los dictámenes fueron los siguientes:

En cuanto a las condiciones de la vía y la maquinaria, "después de una minuciosa inspección y toma de muestras, [...] se comprobó que en el punto del siniestro la vía, durmientes, fijaciones y balasto cumplen con la norma. […] se corroboró que la calidad de los elementos de la vía en el punto del siniestro y de las condiciones de las locomotoras y vagones cumplen con la norma aplicable".

En cuanto a las atribuciones y el supuesto ejercicio indebido del servicio público, se descartó "con base en la información debidamente proporcionada por la empresa ferroviaria, así como por el análisis de seis auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y otras seis auditorías y cinco expedientes de investigación ya concluidos por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno".

Debido a estos informes, donde las condiciones materiales estructurales tanto del servicio como de la vía resultaron óptimas para su operación, las autoridades decidieron continuar con el proceso penal de :

Felipe de Jesús Díaz Gómez, conductor

Ricardo Mendoza Cerón, jefe de despacho

Emilio Erasmo Canteros Méndez, maquinista ( Se busca )

¿Cómo va la reparación de daños tras el siniestro en la línea Z del Tren Interoceánico?

Las y los agraviados, 145 personas, es decir, 114 adultos y 31 niñas, niños y adolescentes , se encuentran concluyendo el conflicto a través de la justicia alternativa, lo que implica, la firma de acuerdos reparatorios.

Estos acuerdos, que están contemplados en la Constitución y en la ley, "ofrecen siempre una opción más eficaz y menos desgastante para las víctimas, a fin de que puedan obtener la reparación integral del daño, accediendo a medidas que compensen la afectación ocasionada".

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FF