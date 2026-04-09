¿Qué es BlackRock y por qué Sheinbaum se reunió con esta firma?

El pasado martes 7 de abril, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con representantes de la empresa BlackRock, con Larry Fink, director ejecutivo, y Sergio Méndez, director general y representante en México. ¿Qué es esta compañía multinacional y qué es lo que busca en el país? Aquí te lo decimos.

¿Qué es BlackRock y a qué se dedica?

Se trata de una de las empresas de gestión de inversiones, una de las más influyentes del mundo. Se ha consolidado como una administradora de activos líder y proveedora global de soluciones financieras . Su función principal es actuar como fiduciario de sus clientes, es decir, que gestiona el capital de terceros con el objetivo de generar rendimientos sólidos y sostenibles a largo plazo . En regiones como Latinoamérica, su enfoque se centra en ayudar a millones de personas trabajadoras a alcanzar el bienestar financiero mediante una oferta diversificada de productos.

La compañía se dedica a una amplia gama de actividades que incluyen:

La gestión de riesgos

El asesoramiento financiero

El desarrollo de tecnología aplicada a las inversiones

Con más de tres décadas en funciones, la firma busca facilitar el acceso a los mercados financieros mediante estrategias de inversión personalizables que se adaptan a entornos económicos complejos. Al combinar una escala global con conocimientos locales, BlackRock no solo ofrece productos de renta fija o inversiones alternativas, sino que también respalda a los asesores financieros con análisis de datos rigurosos.

¿Por qué BlackRock se reunió con la Presidenta?

La Mandataria declaró que sostuvo la reunión con los representantes de BlackRock para hablar sobre proyectos mixtos, digitalización de la economía y la situación internacional . Reveló también que la firma está interesada en invertir en México.

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"Ellos siguen interesados en que los fondos de BlackRock puedan invertirse aquí en diferentes proyectos. No quedamos en nada en particular, pero siguen muy interesados en seguir invirtiendo con privados en nuestro país", dijo durante "La Mañanera".

La Mandataria destacó la visita de esta firma de gestión de inversiones, servicios financieros y capital de inversión, pues fue "una larga charla, estuvimos más de una hora platicando y fue muy positivo frente a México".

Señaló que BlackRock es el fondo de inversión más grande del mundo, debido a que su fuente de financiamiento son los fondos de retiro, lo que en México se conoce como Afores .

"Por ejemplo, hoy han comprado una parte de las plantas de energía eléctrica que tenían contratos de producción independiente y creo que están migrando a otro tipo de contratos. Tienen inversiones en el Puerto de Manzanillo, por ejemplo, con uno de los grupos privados que tiene inversiones en Manzanillo. Entonces, tienen varios proyectos", puntualizó.

En Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que los líderes inversionistas ven en México mucho potencial, por lo que instó a su equipo de trabajo a acelerar las inversiones de infraestructura programadas, especialmente aquellas de proyectos mixtos.

Con información de SUN.

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