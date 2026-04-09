Jueves, 09 de Abril 2026

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Peso mexicano, en apreciación frente al dólar; revisa los precios de compra y venta HOY

Conoce el valor del peso mexicano frente al dólar este 9 de abril en las distintas sucursales bancarias del país

Por: Fabián Flores

Consulta el precio de compra y venta del dólar en México; el peso mexicano se aprecia al inicio de este jueves. UNSPLASH / A. Grey / ESPECIAL

Consulta el precio de compra y venta del dólar en México; el peso mexicano se aprecia al inicio de este jueves. UNSPLASH / A. Grey / ESPECIAL

Esta mañana de jueves 9 de abril, el precio del dólar en México —según datos de Bloomberg a las 07:20 horas— es de 17.41 pesos por billete verde, en promedio. 

Por otro lado, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, e informó que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de 17.4157 pesos por un dólar estadounidense.

Precio del dólar: ¿Por qué cambia y de qué depende su ajuste?

El pasado mes de marzo, el Banco de México (Banxico) recortó la tasa de interés a 6.75 %, una decisión que impacta directamente en créditos, ahorros e inversiones en el país.

La medida se da a pesar de la escalada de la inflación en el tercer mes del 2026 y en medio de la incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente, que apunta a extenderse.

La decisión de Banxico implica retomar el ciclo bajista que se había pausado en febrero ante los distintos cambios fiscales y arancelarios que impactaron en los precios de diversos productos.

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¿De qué depende el ajuste del precio del dólar?

El precio del dólar en México depende de factores económicos, financieros y políticos, tanto locales como extranjeros.

  • Tasas de interés
  • Inflación
  • Crecimiento económico
  • Situación política
  • Remesas

Tipo de cambio del dólar HOY 9 de abril de 2026

Banco Compra Venta 
Afirme 16.70 18.20
BBVA Bancomer 16.56 17.69
Banorte 16.20 17.80
Banamex 16.91 17.89
Scotiabank 16.00 18.90

*El precio de la divisa estadounidense que se presenta en esta nota corresponde al costo de la mañana, pues su valor de compra y venta está en constante cambio a lo largo del día.

Con información de DOF y Bloomberg.

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