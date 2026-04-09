Los servicios de las Farmacias Similares y sus empresas hermanas no terminan en la venta de medicamento y las revisiones médicas. Además de los servicios para mascotas bajo el título de Simipet, el conjunto de empresas también incluye a Análisis Clínicos del Dr. Simi, la cual busca ofrecer a las personas interesadas servicios de análisis médicos a precios accesibles.En el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) existen tres laboratorios de Análisis Clínicos del Dr. Simi. Estas son las direcciones:El horario en estas sucursales es de lunes a viernes de 06:30 a 16:00 y sábado de 06:30 a 16:00 horas.En los laboratorios se ofrecen los siguientes tipos de estudios individuales:Así como estudios de cardiología, densitometría, dental, estudios clínicos, gastroentorología, ginecología / H, neumología, neurología, ortopédicos, rayos x, resonancia, tomografía y ultrasonidos.También se pueden adquirir distintos paquetes que incluyen varios estudios en una sola toma, como los paquetes inicial, urinario, corazón, prenupcial, check up básico y muchos más. Además de perfil de lípidos, tiroideo, ginecológico hormonal, hepático y reumático.Para saber las condiciones en las que debes acudir a realizar tus exámenes, revisa en la página de Análisis Clínicos del Dr. Simi para conocer los requerimientos a cumplir.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB