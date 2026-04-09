Los servicios de las Farmacias Similares y sus empresas hermanas no terminan en la venta de medicamento y las revisiones médicas. Además de los servicios para mascotas bajo el título de Simipet, el conjunto de empresas también incluye a Análisis Clínicos del Dr. Simi, la cual busca ofrecer a las personas interesadas servicios de análisis médicos a precios accesibles.

¿Cuál es la ubicación de los laboratorios del Dr. Simi?

En el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) existen tres laboratorios de Análisis Clínicos del Dr. Simi. Estas son las direcciones:

Avenida Tesistán 1543, Santa Margarita 1a Sección, Zapopan

Calle 20 de Noviembre 300, Zapopan Centro

Calle Alfareros 41, Tlaquepaque Centro

El horario en estas sucursales es de lunes a viernes de 06:30 a 16:00 y sábado de 06:30 a 16:00 horas.

¿Qué exámenes se ofrecen en los laboratorios del Dr. Simi?

En los laboratorios se ofrecen los siguientes tipos de estudios individuales:

Biometría hemática

Examen general de orina

Hemoglobina glucosalida

Glucosa

Grupo y RH

Química sanguínea

Reacciones febriles

Prueba inmunológica de embarazo

Ultrasonido obstétrico

Así como estudios de cardiología, densitometría, dental, estudios clínicos, gastroentorología, ginecología / H, neumología, neurología, ortopédicos, rayos x, resonancia, tomografía y ultrasonidos.

También se pueden adquirir distintos paquetes que incluyen varios estudios en una sola toma, como los paquetes inicial, urinario, corazón, prenupcial, check up básico y muchos más. Además de perfil de lípidos, tiroideo, ginecológico hormonal, hepático y reumático.

Para saber las condiciones en las que debes acudir a realizar tus exámenes, revisa en la página de Análisis Clínicos del Dr. Simi para conocer los requerimientos a cumplir.

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