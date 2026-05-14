¿Cuánto costará el Olinia, el primer auto eléctrico 100% mexicano?

México vuelve a colocarse en el radar de la industria automotriz con Olinia, el primer auto 100% eléctrico ensamblado en el país. El proyecto presentado hace unos días por la Presidenta Claudia Sheinbaum se basa en un solo principio: movilidad eléctrica accesible y enfocada en la sostenibilidad.

Durante la conferencia matutina del 13 de mayo de 2026, la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó el primer adelanto en video de Olinia, el proyecto de vehículo eléctrico desarrollado en México que fue anunciado oficialmente desde enero de 2025.

Aunque por ahora sólo se mostró un teaser, el proyecto ya entró en una fase mucho más seria de desarrollo. Después de aproximadamente 18 meses desde su anuncio inicial, Olinia ya cuenta con un prototipo físico funcional.

La propuesta contempla 3 tipos de vehículos eléctricos, todos pensados para resolver necesidades de movilidad urbana cotidiana:

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

• Movilidad personal: enfocada en usuarios que actualmente utilizan motocicletas como principal medio de transporte.

• Movilidad de barrio: diseñada como una alternativa más eficiente para taxis locales, mototaxis y transporte de corta distancia.

• Entregas de última milla: orientada al reparto urbano y al traslado de mercancías en trayectos cortos dentro de las ciudades.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

¿Olinia realmente será accesible, cuánto costará?

Uno de los puntos más ambiciosos del proyecto es su precio. La intención de Olinia es ofrecer vehículos eléctricos con costos cercanos a los de una motocicleta, algo que podría facilitar el acceso a este tipo de movilidad para muchas personas en México.

De acuerdo con lo presentado hasta ahora, l os modelos tendrían un precio estimado de entre 90 mil y 150 mil pesos . Sobre el papel suena difícil de creer para un vehículo eléctrico, pero el proyecto buscaría lograrlo gracias al uso de una plataforma modular multipropósito.

En otras palabras, varios modelos compartirían componentes, estructura y sistemas de producción, permitiendo reducir costos de fabricación y optimizar recursos. Es una estrategia que fabricantes internacionales llevan años utilizando, pero aplicada ahora a un proyecto desarrollado en México.

¿Cuándo veremos el Olinia oficialmente?

Aunque el primer adelanto ya fue mostrado durante la mañanera, la presentación oficial del prototipo se realizará el próximo 7 de junio de 2026. La fecha no es casualidad, ya que coincidirá con el arranque del Mundial.

JM