Olinia: ¿Cuánto tendrías que ganar al mes para comprar el auto eléctrico mexicano?

El proyecto Olinia, el primer mini auto eléctrico desarrollado en México, ha despertado interés entre miles de personas que buscan una alternativa más económica y sustentable para moverse en las ciudades. Sin embargo, una de las principales dudas es cuánto tendría que ganar una persona al mes para poder adquirir uno de estos vehículos.

De acuerdo con la información presentada por el equipo del proyecto, el precio estimado de los modelos Olinia oscilará entre los 90 mil y 150 mil pesos , dependiendo de la versión y el uso del vehículo. La propuesta busca competir con otros autos eléctricos, pero enfocándose en costos más accesibles para la población mexicana.

¿Qué salario sería necesario?

Especialistas en finanzas personales recomiendan que el pago mensual de un automóvil no rebase el 30% de los ingresos de una persona para evitar problemas económicos.

Tomando como referencia un financiamiento a cinco años, con un enganche del 20% y mensualidades aproximadas de entre dos mil y cuatro mil pesos, una persona necesitaría ingresos mínimos de entre 10 mil y 15 mil pesos mensuales para cubrir cómodamente los pagos del modelo más económico.

En el caso de las versiones más equipadas, cuyo precio rondaría los 150 mil pesos, el ingreso recomendado podría superar los 20 mil pesos mensuales , especialmente si se consideran gastos adicionales como seguro, mantenimiento y electricidad para carga.

Un auto pensado para las ciudades

El proyecto Olinia fue diseñado para movilidad urbana y contempla tres modelos distintos: uno de uso personal, otro para transporte comunitario y un tercero destinado a entregas de última milla.

Además de apostar por la movilidad eléctrica, el plan del Gobierno de México también busca impulsar la industria automotriz nacional mediante una armadora desarrollada con ingeniería mexicana.

Se espera que el primer prototipo oficial sea presentado el próximo 7 de junio de 2026 y que, posteriormente, inicie su producción a gran escala.

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