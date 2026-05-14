SAT advierte qué pasa si no solicitas tu devolución de saldo a favor antes de la fecha límite

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó un aviso dirigido a los contribuyentes para recordar que el próximo 31 de julio vence el plazo para presentar la Declaración Anual 2025 y solicitar el saldo a favor mediante el sistema automático de devoluciones, un mecanismo que permite recibir el dinero de forma más rápida y simplificada.A través de sus canales oficiales, la autoridad fiscal señaló que quienes no realicen el trámite antes de esa fecha aún podrán pedir la devolución de impuestos, aunque ya no podrán hacerlo mediante el esquema automático. En esos casos, deberán utilizar el Formato Electrónico de Devoluciones (FED), un procedimiento adicional que suele requerir más documentación y validaciones.El SAT explicó que el sistema automático está diseñado para agilizar la devolución a personas físicas que presenten correctamente su declaración anual y cumplan con los requisitos fiscales establecidos. Entre los contribuyentes que comúnmente obtienen saldo a favor se encuentran trabajadores asalariados y personas que realizaron deducciones personales por gastos médicos, colegiaturas o intereses hipotecarios.La dependencia recomendó revisar que los datos bancarios registrados sean correctos y verificar que no existan inconsistencias en la información fiscal antes de enviar la declaración. También pidió no esperar hasta el último momento para evitar saturaciones en la plataforma o retrasos en el proceso de validación.Especialistas en materia fiscal señalaron que el sistema automático representa una vía más sencilla para recuperar impuestos pagados en exceso, por lo que exhortaron a los contribuyentes a aprovechar el plazo establecido por la autoridad. Recordaron que, después del 31 de julio, el trámite mediante el FED puede tardar más tiempo debido a las revisiones adicionales que realiza el SAT. SV