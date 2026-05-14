SAT advierte qué pasa si no solicitas tu devolución de saldo a favor antes de la fecha límite

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó un aviso dirigido a los contribuyentes para recordar que el próximo 31 de julio vence el plazo para presentar la Declaración Anual 2025 y solicitar el saldo a favor mediante el sistema automático de devoluciones, un mecanismo que permite recibir el dinero de forma más rápida y simplificada.

A través de sus canales oficiales, la autoridad fiscal señaló que quienes no realicen el trámite antes de esa fecha aún podrán pedir la devolución de impuestos , aunque ya no podrán hacerlo mediante el esquema automático. En esos casos, deberán utilizar el Formato Electrónico de Devoluciones (FED), un procedimiento adicional que suele requerir más documentación y validaciones.

El SAT explicó que el sistema automático está diseñado para agilizar la devolución a personas físicas que presenten correctamente su declaración anual y cumplan con los requisitos fiscales establecidos. Entre los contribuyentes que comúnmente obtienen saldo a favor se encuentran trabajadores asalariados y personas que realizaron deducciones personales por gastos médicos, colegiaturas o intereses hipotecarios.

La dependencia recomendó revisar que los datos bancarios registrados sean correctos y verificar que no existan inconsistencias en la información fiscal antes de enviar la declaración. También pidió no esperar hasta el último momento para evitar saturaciones en la plataforma o retrasos en el proceso de validación.

Especialistas en materia fiscal señalaron que el sistema automático representa una vía más sencilla para recuperar impuestos pagados en exceso, por lo que exhortaron a los contribuyentes a aprovechar el plazo establecido por la autoridad. Recordaron que, después del 31 de julio, el trámite mediante el FED puede tardar más tiempo debido a las revisiones adicionales que realiza el SAT .

¡Contribuyente, recuerda que tienes hasta el 31 de julio para presentar tu Declaración Anual 2025 y solicitar tu saldo a favor mediante el sistema automático de devoluciones!



Después de esta fecha, tendrás que solicitarla mediante el FED (Formato Electrónico de Devoluciones).… pic.twitter.com/9SCf2TpuEL— SATMX (@SATMX) May 14, 2026

SV