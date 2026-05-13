La mañana de este miércoles, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó avances de Olinia, el proyecto de la primera armadora de vehículos eléctricos de pequeñas dimensiones desarrollados en México. El objetivo, además de recuperar la capacidad del país para producir sus propios vehículos, es ofrecer una opción de movilidad de bajo costo y no contaminante para la ciudadanía.

Durante su intervención en la conferencia de prensa matutina presidencial, Roberto Capuano Tripp, coordinador del Proyecto Olinia, adelantó algunas de las características de las unidades eléctricas.

Según lo informado por el funcionario y la jefa del Ejecutivo, el proyecto Olinia será presentado formalmente el próximo 7 de junio por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

Destacó que el prototipo de Olinia se logró tras 18 meses de trabajo, con apoyo de científicos del Instituto Politécnico Nacional y del Tecnológico Nacional de México.

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“Más de 80 académicos, técnicos, mexicanos y mexicanas trabajaron intensamente. Muchos de ellos, de distintos lugares del país, se concentraron en Puebla, en la sede del Tecnológico Nacional de México, y ahí estuvieron trabajando días, meses, para tener el diseño. Y ahora ya está listo el prototipo”, indicó Capuano.

¿Cuáles son las características de Olinia?

De acuerdo con el encargado del proyecto Olinia, el automóvil fue diseñado a partir de consultas con usuarios de transporte público, incluidos operadores de mototaxis, con el objetivo de ofrecer una opción compacta y funcional que pueda adaptarse a las condiciones de movilidad de distintas regiones del país.

Aunque aún faltan detalles por especificar, entre las principales características de la marca destacan que será 100% eléctrica, de bajo costo y funcional tanto para entornos rurales como urbanos.

A pesar de sus pequeñas dimensiones, el funcionario destacó que “es amplio y espacioso, es cómodo”. La conexión fue diseñada para que pueda cargarse en un enchufe convencional de cualquier casa o comercio y, por seguridad de los usuarios, alcanzará una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora.

“Olinia es parte de esta visión de la Presidenta: lograr que la electromovilidad llegue a los hogares mexicanos mediante un vehículo accesible, seguro y eficiente. Olinia busca que los trayectos de millones de mexicanos y mexicanas que realizamos diariamente al trabajo, a la escuela o al mercado puedan hacerse en un vehículo sustentable, silencioso y de bajo costo”, señaló.

Respecto a los modelos, las autoridades contemplan tres tipos de vehículos destinados a cubrir distintas necesidades: uno compacto para movilidad personal, otro para movilidad de barrio y uno más para entregas de última milla.

Anteriormente, el coordinador del proyecto compartió que el costo de los vehículos eléctricos oscilará entre 90 mil y 150 mil pesos. Sin embargo, para conocer detalles más precisos de las unidades, habrá que esperar a la presentación formal del próximo 7 de junio.

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MB

