Hot Sale 2026 tendrá promociones en vuelos, estas son las aerolíneas participantes

El Hot Sale se ha convertido en una de las temporadas de compras más esperadas en México, especialmente para las personas que buscan aprovechar descuentos y promociones en viajes, vuelos y vacaciones. Para este 2026, diferentes aerolíneas ya adelantaron que participarán en la campaña nacional de ventas en línea con ofertas especiales para los viajeros.

La edición 2026 del Hot Sale se realizará del 25 de mayo al 2 de junio en todo el país y es organizada por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO). Durante estos días, cientos de marcas y empresas lanzarán promociones exclusivas en diferentes categorías como tecnología, moda, electrodomésticos, turismo y entretenimiento.

Uno de los sectores que mayor expectativa genera cada año es el turístico, pues muchas personas aprovechan esta temporada para comprar vuelos a precios más bajos, planear vacaciones o adelantar viajes para el verano y fin de año.

¿Qué aerolíneas participarán en el Hot Sale 2026?

Entre las aerolíneas que ya se perfilan para participar en el Hot Sale 2026 se encuentran algunas de las más populares en el país como:

Volaris

Viva Aerobús

Aeroméxico

Para muchos viajeros, esta temporada representa una buena oportunidad para salir de vacaciones, visitar otros destinos o incluso organizar viajes familiares sin gastar de más, ya que durante el Hot Sale suelen aparecer promociones que difícilmente se encuentran en otras épocas del año.

¿Qué promociones podría haber en vuelos durante el Hot Sale?

Aunque las promociones oficiales todavía no han sido confirmadas, las aerolíneas ya adelantaron algunos de los beneficios que podrían formar parte de la campaña una vez que inicie el Hot Sale 2026.

Vuelos con descuento

Una de las promociones que podría estar disponible son las tarifas especiales y descuentos en rutas nacionales e internacionales. Dependiendo de la aerolínea y la disponibilidad, podrían encontrarse boletos a precios reducidos por tiempo limitado.

Cambios sin costo

Otra de las ventajas que podrían ofrecer algunas aerolíneas es la posibilidad de realizar cambios de vuelo sin costo adicional. En ciertos casos, los pasajeros únicamente tendrían que cubrir la diferencia tarifaria, en caso de existir.

Adelanto de vuelo sin costo

También podrían habilitarse opciones para adelantar vuelos sin pagar cargos extra al viajar con determinados paquetes o combos especiales.

Flexibilidad de pagos

Las aerolíneas también contemplarían ofrecer facilidades de pago para que más personas puedan viajar. Entre ellas destacan meses sin intereses, pagos diferidos y distintas alternativas de financiamiento.

Seguros de viaje y beneficios adicionales

Durante el Hot Sale también podrían incluirse promociones en seguros de viaje, así como beneficios adicionales para los pasajeros que compren durante la campaña.

Cashback y bonificaciones bancarias

Además de los descuentos directos, algunas instituciones bancarias podrían ofrecer bonificaciones, cashback o descuentos adicionales al pagar con tarjetas participantes.

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Hasta el momento, ninguna de las promociones y descuentos ha sido confirmada al 100 por ciento, por lo que las ofertas finales, tarifas y beneficios oficiales serán dados a conocer una vez que arranque el Hot Sale 2026.

Especialistas recomiendan a los consumidores comparar precios antes de que inicie la campaña para identificar descuentos reales y revisar cuidadosamente las condiciones de cada promoción , especialmente en temas como cambios, cancelaciones y fechas disponibles.

Debido a que los descuentos oficiales se darán a conocer una vez que inicie el Hot Sale, se recomienda mantenerse atento a las plataformas oficiales de las aerolíneas y de la AMVO para conocer las promociones disponibles en tiempo real.

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