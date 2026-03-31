¿Cuándo depositan la Beca Rita Cetina para primaria? Esto se sabe sobre el primer pago

El Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha dado a conocer información crucial para miles de familias mexicanas que esperan el apoyo económico de la Beca Rita Cetina. En esta ocasión, las autoridades federales confirmaron el momento en el que los estudiantes de primaria inscritos en escuelas públicas recibirán su primer pago, un recurso fundamental destinado a fortalecer la educación, apoyar la economía familiar y evitar la deserción escolar en todo el territorio nacional.

Este programa social, que inicialmente comenzó apoyando de manera universal a los alumnos de secundaria, ha expandido su cobertura en este 2026 para beneficiar a los niños y niñas de los primeros grados de educación básica. El objetivo principal de esta iniciativa federal es garantizar que los menores de edad cuenten con los recursos económicos necesarios para adquirir uniformes, calzado y útiles escolares antes de regresar a las aulas para el próximo ciclo académico.

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¿Cuándo depositan el primer pago de la Beca Rita Cetina para primaria?

De acuerdo con las declaraciones recientes de la Mandataria federal y de Julio León, coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, el depósito inicial para los alumnos de este nivel educativo se realizará antes de que comience el ciclo escolar 2026-2027. Específicamente, los recursos económicos serán entregados a las familias beneficiarias entre los meses de julio y agosto del presente año.

Esta planificación estratégica en el calendario de dispersión busca que los padres de familia y tutores dispongan del dinero con la debida anticipación para surtir las listas de útiles escolares y comprar los uniformes requeridos por las instituciones educativas. Las autoridades han enfatizado que las fechas exactas de pago se darán a conocer a través de los canales oficiales conforme se acerque el periodo vacacional de verano.

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Para que este proceso de cobro se lleve a cabo de manera exitosa y sin contratiempos, es fundamental que los beneficiarios cuenten con su medio de pago oficial activo. En este sentido, se informó que la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar para los estudiantes de nivel básico comenzará a partir del mes de mayo, por lo que se recomienda a los tutores mantenerse muy atentos a los avisos oficiales.

Monto oficial de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria

A diferencia del esquema de depósitos bimestrales que se maneja actualmente para los alumnos de secundaria, el apoyo destinado a los estudiantes de los primeros seis años de educación básica tendrá una dinámica completamente distinta. La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar detallaron que consistirá en un pago único anual, diseñado específicamente para solventar los gastos más fuertes que se presentan durante el inicio de las clases regulares.

El monto oficial que recibirán las familias mexicanas será de 2 mil 500 pesos por cada estudiante que se encuentre debidamente inscrito en una institución pública de nivel primaria. Esto significa que, si una familia tiene a dos o más hijos cursando este nivel educativo, recibirá la cantidad multiplicada por el número de menores registrados.

Cabe recordar que el proceso de registro en línea para acceder a este beneficio histórico se llevó a cabo del 2 al 19 de marzo de 2026 a través de la plataforma digital del gobierno. Además, con la firme intención de que ninguna familia en situación de vulnerabilidad se quedara sin el apoyo, el gobierno federal habilitó más de dos mil módulos de atención presencial en todo el país durante la última semana de inscripción.

Calendario de pagos de abril para la Beca Rita Cetina de secundaria

Mientras las familias con niños en los primeros grados esperan la llegada de los meses de julio y agosto para recibir su depósito, el programa continúa su marcha regular para los alumnos de secundaria. Según la información publicada en el sitio oficial de Programas para el Bienestar, a partir del miércoles 1 de abril comenzará la dispersión de los recursos correspondientes al bimestre de marzo-abril para este sector estudiantil en particular.

Miércoles 1 de abril → A, B

Lunes 6 de abril → C

Martes 7 de abril → D, E, F

Miércoles 8 de abril → G

Jueves 9 de abril → H, I, J, K, L

Viernes 10 de abril → M

Lunes 13 de abril → N, Ñ, O, P, Q

Martes 14 de abril → R

Miércoles 15 de abril → S

Jueves 16 de abril → T, U, V, W, X, Y, Z

Calendario de pagos de abril para la Beca Rita Cetina de secundaria. ESPECIAL

Para los estudiantes de secundaria, la beca otorga un monto base de mil 900 pesos bimestrales por familia, con un apoyo adicional de 700 pesos por cada estudiante extra inscrito en dicho nivel formativo. Todos los depósitos, sin excepción alguna, se realizan de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, garantizando la total transparencia y eficiencia en la entrega de los programas sociales a nivel nacional.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

