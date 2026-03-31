Martes, 31 de Marzo 2026

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 31 de marzo

Además de los descuentos semanales, este día la cadena de supermercados tiene precios especiales en productos de Cuaresma

Por: G. Solano

Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas de Walmart y en su tienda en línea, que tiene las modalidades de entrega a domicilio y

Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas de Walmart y en su tienda en línea, que tiene las modalidades de entrega a domicilio y "pickup". EL INFORMADOR/J. Acosta

Hoy, como cada semana, Walmart ofrece descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados durante su Martes de Frescura. La tienda garantiza que, si el producto adquirido no es del agrado del consumidor, basta con comunicarse con atención al cliente para obtener un cambio o la devolución del dinero.

En esta temporada de Cuaresma destacan las ofertas en pescados y mariscos, pues además de las rebajas en productos específicos, en la compra de al menos 400.00 pesos en este departamento se aplica el 20 % de ahorro inmediato. Esta promoción es válida sólo en internet y esta vigente del 30 de marzo al 7 de abril.

Para acompañar la comida del mar, se ofrece 15% de ahorro en la compra mínima de 500.00 pesos en productos Bimbo, Dolores, Maggi y más.

Además, con el código WBANCOS25M y la compra mínima de 7,000.00 pesos, pagada con tarjetas de crédito BBVA y Santander, hay 12 meses sin intereses y 12 % pesos de ahorro adicional.

Las ofertas son válidas en más de dos mil sucursales físicas, así como en su tienda en línea, super.walmart.com.mx, donde también hay promociones exclusivas y la opción de recibir el pedido a domicilio o recogerlo en tienda mediante la modalidad “pickup”.

Para pedidos en línea conviene considerar el Walmart Pass, que ofrece envíos sin costo y ahorros en restaurantes como Starbucks. También incluye una prueba de Spotify Premium de cuatro meses por 59.00 pesos al mes o 529.00 pesos al año.

Ofertas destacadas del día

Frutas y verduras

  • Calabaza japonesa: 39.90 pesos por kilo.
  • Cebolla blanca en malla: 22.00 pesos por kilo.
  • Frambuesa, charola de 175 gramos: 54.00 pesos
  • Jitomate saladet: 49.00 pesos por kilo.
  • Lechuga romana: 14.90 pesos por pieza.
  • Mandarina clementina Marketside en malla, 907 gramos: 34.90 pesos.
  • Mango Ataulfo: 45.00 pesos por kilo.
  • Manzana granny Smith: 39.90 pesos por kilo.
  • Melón chino: 26.90 pesos por kilo.
  • Papaya Maradol: 42.90 pesos por kilo.
  • Pera red de Anjou: 39.90 pesos por kilo.
  • Piña miel: 22.50 pesos por kilo.
  • Plátano Chiapas: 22.00 pesos por kilo.
  • Sandía personal: 32.00 pesos por kilo.
  • Sandía roja: 19.90 pesos por kilo.
  • Toronja: 34.00 pesos por kilo.
  • Zanahoria: 20.00 pesos por kilo.

Carnes y pescados

  • Arrachera de res Marketside marinada, 600 gramos: 164.00 pesos.
  • Arrachera de res SuKarne marinada, 600 gramos: 169.00 pesos.
  • Barritas de pescado empanizadas, 500 gramos: dos paquetes por 109.00 pesos (sólo en línea)
  • Barritas de surimi: 119.00 pesos por kilo.
  • Camarón chico sin cabeza: 205.00 por kilo.
  • Camarón coctelero: 144.00 pesos por kilo.
  • Fajitas de pechuga de pollo natural: 140.00 pesos por kilo.
  • Filete de basa oriental blanco: 75.00 pesos por kilo.
  • Filete de pescado Sierra Madre Blanco del Nilo congelado y empanizado, con ganos de avena y linaza 500 gramos: 118.00 pesos.
  • Filete de róbalo Marketside premium congelado, 500 gramos: 169.00 pesos por kilo.
  • Filete de salmón chileno con piel: 329.00 pesos por kilo.
  • Filete de tilapia: 96.00 pesos por kilo.
  • Filete de tilapia Marketside sin piel, 500 gramos: 64.00 pesos.
  • Milanesa de pechuga de pollo: 169.00 pesos por kilo.
  • Mojarra tilapia: 59.00 pesos por kilo.
  • Pechuga de pollo sin hueso: 135.00 pesos por kilo.
  • Pierna de cerdo en trozo: 122.00 pesos por kilo.
  • Pollo entero sin cortar: 50.00 pesos por kilo.
  • Salmón Marketside premium con piel, 500 gramos: 229.00 pesos (sólo en línea)
     

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones