Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 31 de marzo

Hoy, como cada semana, Walmart ofrece descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados durante su Martes de Frescura. La tienda garantiza que, si el producto adquirido no es del agrado del consumidor, basta con comunicarse con atención al cliente para obtener un cambio o la devolución del dinero.

En esta temporada de Cuaresma destacan las ofertas en pescados y mariscos, pues además de las rebajas en productos específicos, en la compra de al menos 400.00 pesos en este departamento se aplica el 20 % de ahorro inmediato. Esta promoción es válida sólo en internet y esta vigente del 30 de marzo al 7 de abril.

Para acompañar la comida del mar, se ofrece 15% de ahorro en la compra mínima de 500.00 pesos en productos Bimbo, Dolores, Maggi y más.

Además, con el código WBANCOS25M y la compra mínima de 7,000.00 pesos, pagada con tarjetas de crédito BBVA y Santander, hay 12 meses sin intereses y 12 % pesos de ahorro adicional.

Las ofertas son válidas en más de dos mil sucursales físicas, así como en su tienda en línea, super.walmart.com.mx, donde también hay promociones exclusivas y la opción de recibir el pedido a domicilio o recogerlo en tienda mediante la modalidad “pickup”.

Para pedidos en línea conviene considerar el Walmart Pass, que ofrece envíos sin costo y ahorros en restaurantes como Starbucks. También incluye una prueba de Spotify Premium de cuatro meses por 59.00 pesos al mes o 529.00 pesos al año.

Ofertas destacadas del día

Frutas y verduras

Calabaza japonesa: 39.90 pesos por kilo.

Cebolla blanca en malla: 22.00 pesos por kilo.

Frambuesa, charola de 175 gramos: 54.00 pesos

Jitomate saladet: 49.00 pesos por kilo.

Lechuga romana: 14.90 pesos por pieza.

Mandarina clementina Marketside en malla, 907 gramos: 34.90 pesos.

Mango Ataulfo: 45.00 pesos por kilo.

Manzana granny Smith: 39.90 pesos por kilo.

Melón chino: 26.90 pesos por kilo.

Papaya Maradol: 42.90 pesos por kilo.

Pera red de Anjou: 39.90 pesos por kilo.

Piña miel: 22.50 pesos por kilo.

Plátano Chiapas: 22.00 pesos por kilo.

Sandía personal: 32.00 pesos por kilo.

Sandía roja: 19.90 pesos por kilo.

Toronja: 34.00 pesos por kilo.

Zanahoria: 20.00 pesos por kilo.

Carnes y pescados