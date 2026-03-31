Esta mañana de martes 21 de marzo de 2026, el precio del dólar en México — según datos de Bloomberg a las 08:00 horas— es de 17.94 pesos por billete verde en promedio; es decir que el dólar comenzó la jornada de este último día del mes con una tendencia al alza frente al peso mexicano, en medio de un panorama internacional marcado por crecientes tensiones.

Por otro lado, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, e informó que el tipo de cambio obtenido este martes 31 de marzo es de 18.1033 pesos por un dólar estadounidense.

El valor del dólar de este martes se da en medio de crecientes tensiones en Medio Oriente, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los países que han rechazado sumarse a la ofensiva militar contra Irán a actuar con “valentía” y tomar el control del estrecho de Ormuz, asegurando que “la parte más difícil ya está hecha”.

A través de su red social Truth Social, el mandatario sugirió a naciones afectadas por el cierre de esta vía marítima —como Reino Unido— que primero adquieran petróleo estadounidense, dado que hay suficiente suministro, y después “reúnan coraje” para intervenir directamente en la zona.

Trump también dejó entrever que, tras iniciar el 28 de febrero una ofensiva conjunta con Israel sin consultar a sus aliados, Estados Unidos no tiene prisa por reabrir el paso estratégico, ya que su dependencia del crudo proveniente del golfo Pérsico es menor.

En ese sentido, el petróleo intermedio de Texas (WTI) mantuvo este martes una ligera tendencia al alza, con un avance de 0.05 por ciento, para ubicarse en 102.93 dólares por barril, luego de haber superado en la jornada previa la barrera de los 100 dólares por primera vez desde julio de 2022, impulsado por el conflicto en Oriente Medio.

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Tipo de cambio del dólar HOY 31 de marzo de 2026

Banco Compra Venta Afirme 17.00 18.60 Banco Azteca 16.65 18.74 BBVA Bancomer 17.28 18.41 Banorte 16.85 18.50 Banamex 17.55 18.55 Scotiabank 16.10 19.60

*El precio de la divisa estadounidense que se presenta en esta nota corresponde al costo de la mañana, pues su valor de compra y venta está en constante cambio a lo largo del día.

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