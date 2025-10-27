Costco lanza campaña para adquirir productos con descuento; descubre cómo

Costco, la cadena internacional de tiendas de autoservicio con formato de Club de Precios, tiene una promoción vigente para sus socios con membresía activa, a través de la cual podrán obtener atractivos descuentos en sus compras.

Mediante una publicación en sus redes sociales, Costco México anunció las fechas en las que se desarrollará la campaña “Treasure Hunt” o “Búsqueda del Tesoro”.

A diferencia de otras promociones, como los tradicionales cupones, el “Treasure Hunt Fest” no funciona con códigos, sino que, como su nombre lo indica, se basa en los hallazgos que los clientes realizan al recorrer la tienda o explorar su sitio web.

¿Cuándo es el “Treasure Hunt” de Costco?

De acuerdo con el anuncio oficial, la dinámica “Treasure Hunt” estará disponible desde este lunes 27 de octubre y concluirá el domingo 2 de noviembre.

Para aprovechar este periodo limitado de promociones, es necesario que el socio ingrese al sitio web costco.com.mx y busque el apartado “Treasure Hunt Fest”; una vez localizado, debe hacer clic en “Ver descuentos”.

La lista de productos con precios rebajados se actualiza constantemente, ya que tienden a agotarse rápidamente o, simplemente, desaparecer. De ahí que la dinámica sea considerada una verdadera “caza del tesoro”.

En las tiendas físicas, los productos con rebajas se identifican mediante señalizaciones y suelen cambiar de ubicación con frecuencia.

Los descuentos del “Treasure Hunt” aplican a una amplia variedad de artículos, incluidos electrodomésticos, abarrotes, productos de salud, entre otros.

Para conocer más detalles sobre esta promoción y sus restricciones, visita las redes oficiales de Costco México.

