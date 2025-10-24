En este lugar de México se construirá el Costco más grande de Latinoamérica

La cadena de supermercados Costco continúa su expansión en México. Diversos estados se encuentran en la mira de la marca para erigir nuevas sucursales, sea para inaugurar mercados o para expandir su oferta de servicios en zonas en donde las tiendas no alcanzan a darse abasto.

Por lo pronto, ya se trabaja en el Costco más grande Latinoamérica, el cual será construido sobre un terreno de 7 hectáreas para una construcción de más de 20 mil metros cuadrados. Alojará más de 5 mil productos disponibles y contará con un estacionamiento de 35 mil m2 con más de 700 cajones. Además, contará con la gasolinera más amplia de todo México, con hasta 30 bombas de servicio. Dimensiones, todas ellas, superiores al resto de sucursales en toda la región mencionada.

¿Dónde se ubicará el Costco más grande de Latinoamérica?

La ubicación de este Costco será en Escobedo, Nuevo León. La información fue confirmada por el alcalde Andrés Mijes en una reunión sostenida junto a Moisés Sanz, directivo de Costco. El domicilio elegido se conectará con vías estratégicas como el periférico del municipio y la autopista hacia la frontera con los Estados Unidos dentro de una zona de alto crecimiento habitacional y comercial.

Se espera que la tienda pueda inaugurarse a finales de este año o a inicios del próximo. Con ello, la Zona Metropolitana de Monterrey podrá presumir de no solo contar con el Costco más grande de México, sino de toda Latinoamérica.

Este proyecto estima la creación de 350 empleos directos y mil 500 indirectos, con posibilidad de llegar a 3 mil nuevas fuentes de ingreso.

Además del tamaño y la oferta de la gasolinera, esta sucursal de Costco también ofrecerá servicios variados como el centro llantero, la farmacia, la fuente de sodas y sushi elaborado en el momento.

