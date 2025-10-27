Pensión IMSS: Días que reciben como pago del aguinaldo los pensionados

Durante este próximo mes de noviembre, las personas pensionadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), recibirán el penúltimo depósito del año de esta prestación.

Este pago es uno de los más esperados, pues se depositará un monto adicional por el concepto de aguinaldo.

Cada año el aguinaldo representa un soporte financiero para los gastos de los adultos mayores. Así que si eres pensionado del IMSS, el depósito correspondiente al mes de noviembre, llegará en los próximos días.

¿Qué día reciben el aguinaldo los pensionados del IMSS?

Se sabe que el esquema de pagos de pensiones del IMSS suele efectuar los depósitos a partir del primer día hábil de cada mes. Tomando en cuenta este punto, el Instituto Mexicano del Seguro Social realizará el pago de la pensión el próximo lunes 3 de noviembre.

Respecto al aguinaldo, según los lineamientos de la institución, el pago de esta prestación se realizará junto al de la pensión del mes de noviembre.

Te puede interesar: Estados Unidos incauta 400 armas con destino a México

El monto correspondiente equivale a un mes completo de pensión por concepto de aguinaldo.

No obstante, el pago de este aguinaldo lo recibirán únicamente los pensionados bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, es decir, aquellos que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 y se jubilaron por "Cesantía en Edad Avanzada" o "Vejez".

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV