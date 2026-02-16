¿Cómo un jefe tóxico influye en las renuncias de trabajadores?

Los centros de trabajo enfrentan un nuevo reto: ya no sólo se trata de ofrecer un buen sueldo al empleado o las mejores prestaciones, sino de un ambiente que favorezca el buen desempeño y la creatividad. Por eso, algunos ofrecen consejos para lograrlo.

Existen muchas dificultades que afectan directamente el desempeño de un empleado . De hecho, pueden ser tan grave que pueden tener impacto además en su salud mental. Por eso, un liderazgo saludable es importante para generar el estímulo de trabajar y hacerlo con la mejor disposición.

La relación entre trabajo y felicidad ha sido objeto de numerosos estudios e investigaciones, ya que pasamos una gran parte de nuestras vidas en actividades laborales. Aunque la idea de "hacer lo que amas" es popular en los mensajes motivacionales, la realidad muestra que la conexión entre el trabajo y la felicidad es más compleja y no siempre depende del tipo de trabajo en sí. La clave para encontrar satisfacción laboral y posiblemente felicidad, radica en ciertos factores que cada vez cobran más relevancia en el ámbito profesional.

Claves para alcanzar una mayor felicidad laboral

Meik Wiking, CEO del Instituto de Investigación de la Felicidad y autor de varios libros sobre el arte de vivir bien, regresa con una nueva obra: Hygge Work: Cómo encontrar la felicidad en el trabajo y en la vida cotidiana. El especialista compartió sus claves para alcanzar una mayor felicidad laboral, un tema especialmente relevante en esta era de cambios profundos en la forma en que trabajamos.

En su último libro, Wiking explora prácticas sencillas y consejos efectivos para quienes buscan mejorar su bienestar en el entorno laboral. Entre sus recomendaciones, destaca la importancia de la actividad física y el contacto con el entorno . "Las personas que van al trabajo en bicicleta son más felices que las que usan coche o transporte público", asegura.

Además, Wiking reconoce los beneficios tanto del trabajo presencial como del remoto . "Teletrabajar permite ahorrar tiempo y no tener que plancharse la camisa. Pero en la oficina se fortalece el espíritu de equipo y el sentido de pertenencia", explica. Su propuesta es un modelo híbrido, donde los empleados trabajan desde casa la mayoría de la semana y acuden a la oficina solo dos días.

Uno de los conceptos más interesantes de su nuevo libro es la "regla de los 3 metros" . Según Wiking, cualquier cosa que esté en un radio de tres metros alrededor de cada empleado es su responsabilidad. Este enfoque fomenta la autonomía y el sentido de responsabilidad personal, creando un ambiente laboral donde cada persona se siente propietaria de su espacio y su contribución.

Así mismo, para Wiking, los descansos son vitales para la salud mental . Su método preferido es dar paseos cortos de 15 a 20 minutos o realizar actividades manuales que le permitan desconectar. "Estar físicamente activo ayuda a la mente a divagar y refrescarse, un descanso crucial entre tareas".

De igual modo, Meik Wiking señala que un jefe tóxico puede afectar gravemente la moral y motivación de los empleados, quienes muchas veces renuncian debido a malas relaciones con sus superiores . Para él, un buen líder debe inspirar, valorar el esfuerzo y construir un ambiente de confianza .

Además, propone "gamificar" el trabajo para hacerlo más entretenido, lo cual ayuda a mantener la motivación.

En su libro Hygge Work, Wiking aboga por una cultura laboral más humana y colaborativa, donde el progreso y la productividad se logren en un entorno de respeto y apoyo, a través de pequeños cambios en la rutina y una visión flexible.

Con información de SUN

