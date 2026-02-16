Pensión Bienestar: beneficiarios que recibirían otro pago en marzo de 2026

Marzo de 2026 traería grandes noticias para un grupo específico de adultos mayores, pues esas personas podrían recibir dos depósitos en el mismo mes, aunque no se trata de un pago extra ni de un aumento en el monto que normalmente perciben. El llamado por algunos "doble pago" aplicará únicamente para quienes son beneficiarios tanto de la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores como de una pensión contributiva del IMSS o del ISSSTE.

¿Quiénes recibirían otro pago en marzo de 2026?

Las personas que podrán recibir dos pagos son aquellas que están inscritas en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que otorga un apoyo económico bimestral a personas de 65 años o más, pero que además:

Reciben una pensión mensual por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

O son pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

En estos casos, durante marzo coincidirán dos depósitos distintos: por un lado, el correspondiente al bimestre marzo-abril de la Pensión Bienestar; por otro, el pago mensual de la pensión contributiva.

Vale la pena precisar que esta no es más que una simple coincidencia en las fechas de dispersión de recursos entre ambos esquemas, es decir, que un beneficiario de la Pensión reciba en el mismo mes el dinero de su pensión laboral.

¿Ya hay calendario oficial de pagos para marzo de la Pensión Bienestar?

Hasta el momento, no se ha publicado el calendario oficial del bimestre marzo-abril 2026 de la Pensión Bienestar, ya que el dinero del periodo enero-febrero se entregó durante el primer mes del año, y se estima que el del segundo llegue precisamente en marzo.

La Secretaría del Bienestar organiza los depósitos de la pensión de manera escalonada, tomando como referencia la letra inicial del primer apellido del beneficiario para asignarle una fecha de depósito.

Por su parte, el IMSS realiza el pago de pensiones al inicio de cada mes y en marzo será el día 2; mientras que el ISSSTE lo deposita el último día hábil del mes anterior, por lo que en esta ocasión el dinero se entregará el día viernes 27 de febrero.

