La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) repuntó este viernes 17 de abril del 2026 un 1.06 % y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), alcanzó los 69 mil 825.94 puntos, con lo que cerró la semana con un retroceso de 0.28 % y rompió una racha de tres semanas con avances.

Con este resultado el IPC de la Bolsa Mexicana registró también un avance del 1.77 % en lo que va de abril y se ubica a 2.48 % de su mejor nivel registrado el 11 de febrero pasado , cuando anotó 71 mil 601 unidades.

¿Qué factores provocaron las pérdidas del IPC este viernes 17 de abril del 2026?

"El mercado de capitales cerró la semana con ganancias generalizadas a nivel global, ante el optimismo sobre el posible fin de la guerra", comentó la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

En México, añadió la experta, "el IPC de la BMV cerró la semana con una pérdida de 0.28 % luego de tres semanas de ganancias".

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las pérdidas de las emisoras: Gentera (-9.59 %), Alsea (-5.7 %), Arca Continental (-4.74 %), Grupo Carso (-3.82 %) y Chedraui (-3.64 por ciento).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que, con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en +8.58 %, mientras que en la semana retrocedió un 0.28 por ciento.

"A nivel empresarial, 16 de las 35 emisoras terminaron la semana en terreno positivo. A la baja destacaron Gentera, Alsea y Arca Continental", agregó el especialista.

¿Cómo terminó el peso mexicano frente al dólar al cierre de hoy, 17 de abril del 2026?

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0.39 % frente al dólar, al cotizar en 17.32 unidades por billete verde, frente a los 17.25 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 374 millones de títulos por un importe de 39 mil 649 millones de pesos.

De las 770 firmas que cotizaron en la jornada, 572 terminaron con sus precios al alza, 176 tuvieron pérdidas y 22 cerraron sin cambio.

JM