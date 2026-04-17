Wall Street se dispara y petróleo cae tras reapertura del estrecho de Ormuz

Los precios del petróleo retrocedieron este viernes 17 de abril del 2026 a donde estaban en los primeros días de la guerra de Irán, mientras que las acciones en Estados Unidos se enfilaban a un nuevo récord después de que Irán declarara que el estrecho de Ormuz está abierto de nuevo para los buques petroleros comerciales que llevan crudo desde el golfo Pérsico a clientes de todo el mundo.

¿Cómo cerraron el S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones en Wall Street?

El S&P 500 subió 1.2% hasta un máximo histórico y cerró la tercera semana consecutiva de grandes ganancias, la más larga desde Halloween. Un flujo más libre de petróleo podría retirar presión a los precios no sólo de la gasolina, sino también de los comestibles y de todo tipo de otros productos que se transportan en vehículos. Incluso podría, en última instancia, ayudar a que la gente pague menos en intereses de tarjetas de crédito e hipotecas.

El promedio industrial Dow Jones se disparó hasta 1.100 puntos antes de cerrar con una ganancia de 868 unidades, o 1.8% . El compuesto Nasdaq avanzó 1.5 por ciento.

El mercado accionario ha repuntado más de 12% desde que tocó fondo a finales de marzo ante la esperanza de que Estados Unidos e Irán puedan evitar el peor de los escenarios para la economía mundial a pesar de la guerra. La reapertura del estrecho de Ormuz de este viernes, que quizá sea sólo temporal, es hasta ahora la señal más clara para el optimismo, y el presidente estadounidense Donald Trump afirmó la noche del jueves que la guerra "debería terminar bastante pronto".

¿Cómo le fue a los barriles de Brent y WTI hoy viernes 17 de abril del 2026?

El precio del barril de crudo de referencia en Estados Unidos cayó con fuerza inmediatamente después de que el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, publicara en X que el paso para todos los buques comerciales a través del estrecho "se declara completamente abierto", mientras parece mantenerse un alto el fuego en Líbano. Indicó que permanecería abierto durante el periodo restante del alto el fuego, y el precio del petróleo en Estados Unidos cayó 9.4% para cerrar en 82.59 dólares por barril.

El crudo Brent, el referente internacional, bajó 9.1% para cerrar en 90.38 dólares por barril . Aun así, se mantiene por encima de su nivel de 70 dólares previo a la guerra, lo que indica que todavía hay cierta cautela en los mercados financieros.

En varias ocasiones desde que comenzó la guerra, el optimismo en Wall Street ha pasado rápidamente a la duda sobre un posible fin de los combate s. Eso, a su vez, ha provocado oscilaciones repentinas de precios en todo, desde las acciones hasta los bonos y el petróleo.

Minutos después del anuncio del ministro iraní sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, Trump afirmó en su red social que el bloqueo de la Marina de Estados Unidos a los puertos iraníes sigue "plenamente vigente" hasta que ambas partes alcancen un acuerdo sobre la guerra. Sin embargo, también sostuvo que "debería ir muy rápido, ya que la mayoría de los puntos ya están negociados", y lo enfatizó al escribirlo todo en mayúsculas.

Aviones y cruceros ganan por la caída en los precios de barril de crudo

Las empresas que consumen grandes cantidades de combustible lograron algunas de las mayores ganancias de Wall Street tras el alivio en los precios del petróleo.

United Airlines se disparó 7.1 %, y Southwest Airlines avanzó 5.1%. Un día antes, el jefe de la Agencia Internacional de la Energía afirmó que Europa tiene "quizá unas seis semanas" de suministros restantes de combustible para aviones.

Los operadores de cruceros también avanzaron con fuerza. Royal Caribbean Group ganó 7.3%, y Carnival subió 7 por ciento.

Las empresas de alojamiento y las automotrices también obtuvieron cierto alivio por la caída de los precios del petróleo.

Con una menor amenaza de que una alta inflación perjudique a la economía, una caída sostenida de los precios del petróleo podría convencer a la Reserva Federal de reanudar sus recortes a las tasas de interés para ayudar a la economía. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó de 4.32% a 4.24 por ciento.

Builders FirstSource, proveedor de ventanas y otros productos, avanzó 5.5%, y la constructora PulteGroup ganó 5% debido a la esperanza de que la reducción en las tasas hipotecarias haga que más personas adquieran una vivienda. Carvana aumentó 7% debido a que la reducción en las tasas de crédito puede hacer que más clientes compren autos nuevos.

Un sólido inicio de la temporada de presentación de resultados en las grandes empresas estadounidenses también ha ayudado a sostener el mercado bursátil en Estados Unidos, y varias compañías financieras más se sumaron el viernes a la lista de empresas que obtienen mayores ganancias para el inicio de 2026 de lo que esperaban los analistas.

JM