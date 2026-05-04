Pensión Bienestar: calendario de pagos de mayo 2026; fechas de depósito por letra

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar en mayo 2026? El Gobierno de México arrancó oficialmente con la dispersión de recursos correspondientes al segundo bimestre del año, que abarca los meses de mayo y junio. Este apoyo económico es un pilar fundamental para la economía de millones de familias mexicanas que dependen de este ingreso.

La Secretaría de Bienestar confirmó que los depósitos se realizan de forma escalonada y ordenada. El objetivo principal de esta estrategia es evitar aglomeraciones innecesarias en las sucursales y brindar un mejor servicio a todos los beneficiarios.

Los pagos comenzaron a reflejarse desde el lunes 4 de mayo y hasta el miércoles 27 del mismo mes. Todo el proceso de entrega se rige estrictamente por la primera letra del apellido paterno del derechohabiente, un sistema que ha demostrado ser eficiente para distribuir los fondos.

Es de suma importancia recordar que el dinero se deposita de manera directa y sin intermediarios en la tarjeta del Banco del Bienestar. A partir del día asignado en el calendario, los recursos están completamente disponibles para retirarse en efectivo o usarse en comercios.

Calendario oficial de pagos por apellido: Pensión Bienestar de mayo-junio 2026

Para que no des vueltas en vano ni pierdas tu tiempo, aquí te presentamos las fechas exactas en las que caerá tu dinero. Busca la inicial de tu primer apellido y marca el día en tu agenda para acudir a tu sucursal más cercana:

ESPECIAL / Gobierno de México

Letra inicial | Fecha de depósito

A | 4 de mayo

B | 5 de mayo

C | 6 y 7 de mayo

D, E, F | 8 de mayo

G | 11 y 12 de mayo

H, I, J, K | 13 de mayo

L | 14 de mayo

M | 15 y 18 de mayo

N, Ñ, O | 19 de mayo

P, Q | 20 de mayo

R | 22 y 25 de mayo

S | 25 de mayo

T, U, V | 26 de mayo

W, X, Y, Z | 27 de mayo

¿Cuánto dinero recibirás en este bimestre según tu programa?

Los montos que se depositan varían dependiendo del programa social al que estés inscrito actualmente. Tras las actualizaciones recientes para este año, las cantidades oficiales para este periodo de mayo-junio 2026 son las siguientes:

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales.

6 mil 400 pesos bimestrales. Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales.

3 mil 100 pesos bimestrales. Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales.

Tips rápidos para cobrar tu apoyo sin contratiempos

Si quieres disponer de tu dinero de la manera más fácil, rápida y segura, te sugerimos seguir estas recomendaciones prácticas elaboradas por expertos financieros:

Usa la aplicación móvil: Descarga la app oficial del Banco del Bienestar para revisar tu saldo desde tu celular antes de salir de casa. Es gratuita y muy fácil de usar.

Descarga la app oficial del Banco del Bienestar para revisar tu saldo desde tu celular antes de salir de casa. Es gratuita y muy fácil de usar. Llama por teléfono: Si no tienes conexión a internet, marca al 800 900 2000, elige la opción 1 y digita los 16 números de tu tarjeta junto con tu año de nacimiento para escuchar tu saldo.

Si no tienes conexión a internet, marca al 800 900 2000, elige la opción 1 y digita los 16 números de tu tarjeta junto con tu año de nacimiento para escuchar tu saldo. Paga directo con tu tarjeta: No necesitas retirar todo el efectivo en el cajero. Tu plástico funciona perfectamente en supermercados, farmacias, restaurantes y tiendas de conveniencia que acepten terminal bancaria.

No necesitas retirar todo el efectivo en el cajero. Tu plástico funciona perfectamente en supermercados, farmacias, restaurantes y tiendas de conveniencia que acepten terminal bancaria. Acude en tu día exacto: Ir al banco antes de la fecha marcada en el calendario solo te hará perder tiempo, pues el sistema automatizado libera los fondos hasta el día que te corresponde.

Ir al banco antes de la fecha marcada en el calendario solo te hará perder tiempo, pues el sistema automatizado libera los fondos hasta el día que te corresponde. Protege tu NIP: Nunca compartas tu clave de seguridad con desconocidos ni aceptes ayuda de extraños mientras utilizas los cajeros automáticos.

Con esta guía detallada, ya sabes exactamente qué está pasando con tu dinero (el pago del bimestre mayo-junio), quién lo recibe, cuándo y dónde cobrarlo, por qué se entrega de esta forma y cómo hacerlo de manera segura.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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