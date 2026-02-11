¿Beca Rita Cetina o Beca Benito Juárez? Autoridades de los programas del Bienestar confirmaron recientemente que algunos estudiantes recibirán un pago triple en el depósito de febrero 2026, por ello, aquí te decimos el requisito fundamental para obtenerlo.

La Beca Rita Cetina es uno de los apoyos sociales implementados durante los primeros meses de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, y tiene como objetivo evitar que niños y jóvenes en México abandonen sus estudios por falta de recursos económicos.

Este apoyo es universal, lo que quiere decir que todos los alumnos de educación básica —preescolar, primaria y secundaria— que estudien en una escuela pública podrán recibirla, aunque el monto varía según el nivel de estudios.

Por otro lado, las Becas Benito Juárez para la educación superior y media superior son apoyos fundamentales para los estudiantes beneficiarios en México, pues su objetivo es prevenir la deserción escolar y garantizar el acceso a la educación.

Las reglas de operación estos programas indican que los apoyos se dispersan cada dos meses, a excepción del bimestre julio-agosto, debido al periodo vacacional. Así, este mes de febrero las autoridades reanudarán los pagos tras el descanso decembrino y el posterior regreso a clases.

¿Quiénes recibirán pago triple en febrero de 2026?

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), las familias con una hija o hijo de nuevo ingreso a la Beca Rita Cetina recibirán el monto correspondiente a tres bimestres completos, es decir, 5 mil 700 pesos.

Para poder obtener el apoyo, se debe haber recogido la tarjeta del Banco del Bienestar en enero de este año. El retraso en la entrega de los plásticos originó que algunos estudiantes se atrasaran en los pagos, por lo que este depósito tiene el objetivo de ponerlos al corriente. El "pago triple" corresponde a los bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre (pendientes) más enero-febrero (actual).

Las familias que ya contaban con la tarjeta y se encuentran al corriente de los pagos recibirán este mes un apoyo de mil 900 pesos. Sin embargo, si hay dos o más hijos de secundaria en el mismo hogar, se otorgan 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

¿Habrá pago triple de la Beca Benito Juárez?

No hay información de que vaya a haber un pago extra a los beneficiarios de las Becas Benito Juárez en febrero del presente año.

Cabe decir que hasta el momento, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar no ha publicado el calendario oficial de pagos de este bimestre.

