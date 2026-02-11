Pensión IMSS: Fecha del pago de marzo oficial; calendario completo 2026

Con marzo a dos semanas de arrancar, las personas pensionadas en México comienzan a hacer cuentas. El tercer mes del año llega acompañado con el depósito de la Pensión IMSS 2026, dinero que funciona para cubrir el pago desde servicios básicos y hasta otros compromisos financieros que tienen los beneficiarios.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya tiene programada la fecha oficial de pago y sobre eso, hay un detalle importante que se debe considerar: el depósito no se realizará el día 1, sino el lunes 2 de marzo de 2026.

¿Por qué no pagarán la Pensión IMSS el día 1 de marzo?

La razón es sencilla, pues el 1 de marzo cae en domingo y, como establece el propio IMSS, cuando el primer día del mes es inhábil, el pago se recorre al siguiente día hábil. No es un retraso extraordinario ni un ajuste de último minuto, ya que aparece de esa manera dentro del calendario anual de pagos.

Para quienes dependen de este dinero como sustento principal, estar al pendiente de la fecha exacta les permite organizar sus gastos, programar pagos automáticos o evitar recargos.

También quienes reciben este ingreso tienen que saber que el depósito se realiza directamente en la cuenta de banco registrada, por lo que no es necesario acudir a ventanilla. Si el dinero no se refleja el día indicado, lo recomendable es verificar primero con el banco antes de iniciar cualquier aclaración formal.

Además del pago de marzo, el IMSS dio a conocer el calendario completo de pagos de pensiones para 2026, el cual quedó de la siguiente manera según lo revelado a finales del año pasado:

Calendario de pagos de 2026 - IMSS

Mes | Día de la semana | Fecha de pago

Enero | Viernes | 2 de enero

Febrero | Martes | 3 de febrero

Marzo | Lunes | 2 de marzo

Abril | Miércoles | 1 de abril

Mayo | Lunes | 4 de mayo

Junio | Lunes | 1 de junio

Julio | Miércoles | 1 de julio

Agosto | Lunes | 3 de agosto

Septiembre | Martes | 1 de septiembre

Octubre | Jueves | 1 de octubre

Noviembre | Lunes | 2 de noviembre

Diciembre | Martes | 1 de diciembre

Este calendario confirma que, si bien la mayoría de los pagos se realizan el primer día del mes, algunos se ajustan por caer en puente o fines de semana.

