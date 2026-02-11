Esta mañana de miércoles 11 de febrero, el precio del dólar en México —según datos de Bloomberg a las 07:55 horas— es de 17.20 pesos por billete verde, en promedio. El peso le hace frente a la divisa estadounidense y también se fortalece para la economía mexicana, pese al aumento inflacionario de enero de 2026.

Por otro lado, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, e informó que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de 17.2315 pesos por un dólar estadounidense.

Banxico mantiene la inflación estable en el último año

El pasado 6 de febrero, el Banco de México (Banxico) tuvo su primera reunión de política monetaria del 2026 y, tras 12 recortes consecutivos, decidió por unanimidad mantener sin cambio la tasa de interés para que continúe en 7 por ciento.

Así, Banxico le siguió los pasos a la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos que la semana pasada la dejó en un rango de 3.50 % a 3.75 por ciento.

El anuncio de política monetaria se da en momentos en que la inflación general aumentó 3.77 % en la primera quincena de enero desde el 3.69 % del cierre del año pasado al resentir los efectos de la miscelánea fiscal aprobada para 2026 en la que el Congreso de la Unión aprobó la propuesta del Ejecutivo para aumentar el impuesto especial a los refrescos y cigarros (IEPS).

Analistas estiman fortalecimiento en el peso

Analistas consultados por Citi reforzaron su visión favorable sobre el peso y el desempeño de la economía nacional.

De acuerdo con su más reciente encuesta de expectativas, el consenso ahora anticipa una paridad al mayoreo de 18.35 pesos por dólar al cierre de 2026, una mejora frente a los 18.75 estimados en el sondeo quincenal anterior.

Sobre la política de Banxico, el consenso anticipa que el próximo movimiento será un recorte de 7 % a 6.75 % para el anuncio que se dará en mayo, y anticipan que despedirá el año sobre 6.50 por ciento .

Tipo de cambio del dólar HOY 11 de febrero de 2026

Banco Compra Venta Afirme 16.40 17.80 Banco Azteca 16.10 17.80 BBVA Bancomer 16.32 17.45 Banorte 16.05 17.55 Banamex 16.64 17.67 Scotiabank 16.30 18.70

*El precio de la divisa estadounidense que se presenta en esta nota corresponde al costo de la mañana, pues su valor de compra y venta está en constante cambio a lo largo del día.

Con información de DOF y Bloomberg.

