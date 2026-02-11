Beca Rita Cetina y Benito Juárez: ¿Dónde se publica el calendario oficial de pagos febrero 2026?

La Beca Rita Cetina de educación básica y la Beca Benito Juárez de educación media superior son un apoyo económico brindado por el Gobierno de México, cuyo objetivo es respaldar la educación para prevenir la deserción escolar.

En este mes de febrero de 2026 se retrasó el primer pago del año de estas becas; no obstante, aún no se ha dado a conocer el calendario oficial de pagos. Aquí te decimos dónde puedes consultar en cuanto se publique.

¿Cuánto es el pago de la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez?

El pago de la Beca Rita Cetina es de mil 900 pesos bimestrales por familia y 700 pesos por cada estudiante de secundaria adicional que lo integre.

De igual manera, el monto de la Beca Benito Juárez es de mil 900 pesos bimestrales, los cuales se otorgan durante los 10 meses que dura el ciclo escolar.

¿Dónde se publica el calendario de pagos de febrero 2026?

Es importante recordar que solo en los canales oficiales de programas para el Bienestar se da a conocer el calendario oficial de pagos de febrero 2026 de las becas Rita Cetina y Benito Juárez; asimismo, está información suele anunciarse previamente durante las conferencias matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, antes de ser publicada en las redes oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Se espera que el anuncio se dé a conocer esta misma semana.

¿Quiénes reciben la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez?

Las y los estudiantes inscritos en primaria o secundaria pública pueden recibir la Beca Rita Cetina.

Por otro lado, la Beca Benito Juárez esta destinada a estudiantes inscritos en alguna escuela pública de nivel bachillerato o profesional técnico bachiller.

Otro requisito importante de mencionar es que las y los estudiantes no deben recibir otra beca con el mismo fin otorgada por programas federales.

