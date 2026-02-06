Beca Rita Cetina y Benito Juárez: Este banco NO cobra comisión por retirar dinero del cajero en 2026

Para quienes reciben apoyos a través de las Becas Rita Cetina o Benito Juárez de la Secretaría del Bienestar, o tienen a su cargo a menores beneficiarios, es común seguir de cerca los calendarios de pago y las convocatorias oficiales. Aun así, una de las principales preguntas es cómo retirar el dinero de la tarjeta sin tener que pagar comisiones bancarias. Aquí te compartimos la información necesaria para hacerlo sin cargos adicionales.

Sobre las Becas Rita Cetina y Benito Juárez

Las Becas Rita Cetina y Benito Juárez son apoyos sociales del Gobierno de México enfocados en respaldar a estudiantes de educación básica y media superior. Es importante señalar que existe un pago especial destinado a familias con alumnos de secundaria, además de que el monto del apoyo económico varía de acuerdo con el programa al que estén inscritos.

Los pagos de las becas se realizan de forma bimestral conforme al calendario escolar. Hasta este 6 de febrero no se han anunciado cambios en la modalidad de dispersión para 2026, ni se ha publicado el calendario oficial de los depósitos correspondientes a febrero.

Al tratarse de un apoyo que se entrega cada dos meses, se prevé que el siguiente pago, después del realizado en diciembre, se efectúe durante el presente mes; no obstante, aún se espera la confirmación oficial y el calendario correspondiente. Cabe señalar que la beca cubre únicamente 10 meses del ciclo escolar, ya que en julio y agosto no se realiza depósito debido al periodo vacacional de verano.

Una vez que la Secretaría realiza el depósito en la tarjeta de los beneficiarios, el dinero puede retirarse en cualquier cajero automático. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunos bancos aplican comisiones cuando se realizan retiros de cuentas pertenecientes a otras instituciones financieras, lo que incluye aquellas tarjetas que son del Banco del Bienestar. Las cantidades por estas operaciones varían dependiendo de la entidad bancaria.

Es importante señalar que el único banco que exime del cobro de comisiones por la consulta de saldo o el retiro de efectivo de la tarjeta de la Beca Benito Juárez es el Banco del Bienestar.

¿Cuánto dinero pagarán por las Becas Rita Cetina y Benito Juárez a estudiantes en 2026?

Los apoyos económicos para el año 2026, según información de la Secretaría del Bienestar, se canalizarán a través de tres programas distintos, cada uno de los cuales otorgará una suma económica específica.

Beca Rita Cetina (para estudiantes de educación básica)

Primaria: Las familias que ingresen este año recibirán un pago anual de 2 mil 500 pesos por estudiante, destinado a la compra de útiles y uniformes. Aquellas con apoyos previos (2025 o antes) continuarán recibiendo mil 900 pesos bimestrales.

Las familias que ingresen este año recibirán un pago anual de 2 mil 500 pesos por estudiante, destinado a la compra de útiles y uniformes. Aquellas con apoyos previos (2025 o antes) continuarán recibiendo mil 900 pesos bimestrales. Secundaria: Las familias recibirán un pago de mil 900 pesos bimestrales, excepto en el bimestre julio-agosto. En el caso de aquellas con dos o más hijos en secundaria obtendrán 700 pesos adicionales por cada estudiante.

Beca Benito Juárez (educación media superior)

Preparatoria: Este programa dará un apoyo de mil 900 pesos bimestrales para estudiantes, sin pago en el bimestre vacacional de verano.

El objetivo de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez es proporcionar apoyo económico directo a estudiantes y sus familias. De esta manera, se busca facilitar la continuidad de la formación académica al aliviar la preocupación por los gastos relacionados con la educación.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF