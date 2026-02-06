Jalisco es actualmente el epicentro de contagios de sarampión, pues en lo que va del 2026 se han registrado más de mil casos en la entidad, posicionándose como el primer lugar a nivel nacional dentro de este periodo.

Para hacer frente al incremento exponencial de casos en el estado, autoridades sanitarias han promovido una intensa campaña de vacunación, además de implementar el uso obligatorio de cubrebocas en planteles escolares.

El aumento de casos de sarampión en Jalisco ocurre mientras en el estado se desarrolla la Serie del Caribe, y a cuatro meses de ser una de las sedes de la Copa del Mundo 2026.

¿Cuántos casos de sarampión acumula Jalisco hasta los primeros días de febrero de 2026?

De acuerdo con el último corte del Informe Diario del Brote de Sarampión en México, que presenta el gobierno federal, hasta el 4 de febrero Jalisco acumulaba mil 848 casos confirmados desde que inicio el brote en agosto de 2025. Sin embargo, mil 183 de estos contagios corresponden al mes de enero y los primeros días de febrero de 2026, lo que ha encendido las alertas en la entidad, particularmente en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Ante esta situación, las autoridades sanitarias decidieron implementar el uso de cubrebocas obligatorio en las escuelas de los municipios donde se concentran más contagios, como una medida preventiva.

Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud del estado, informó que esta medida estará vigente por lo menos durante 30 días, y recordó que el uso de cubrebocas no sustituye la vacunación, sino que se trata de una estrategia para reforzar la contención, pues después de la vacunación deben pasar 15 días para que la persona que recibe la dosis genere anticuerpos efectivos contra el virus.

El secretario de Salud estatal negó que el brote de sarampión se encuentre en situación crítica, y señaló que se ha decidido tomar esta medida únicamente en los planteles de educación básica debido al incremento de contagios en grupos de ese nivel educativo.

Actualmente, se han suspendido clases en 27 grupos de 30 planteles en 11 municipios del estado; además cuatro escuelas suspendieron clases presenciales de forma total.

Lista de municipios de Jalisco en los que es obligatorio el uso de cubrebocas por sarampión

La medida anunciada por el secretario deberá aplicarse de forma inmediata en los siguientes municipios:

Guadalajara

Zapopan

Tlaquepaque

Tonalá

Tlajomulco de Zúñiga

El Salto

Ixtlahuacán de los Membrillos

¿Qué es el sarampión y cómo se contagia?

La Secretaría de Salud define el sarampión como una enfermedad viral altamente contagiosa, cuya transmisión ocurre principalmente a través de gotitas de saliva que se expulsan al toser o estornudar.

El contagio del sarampión se facilita en espacios cerrados, así como en situaciones de contacto cercano entre personas, lo que explica su rápida propagación en entornos escolares y comunitarios.

Los síntomas del sarampión pueden aparecer varios días después del contagio. Entre los más frecuentes se encuentran:

Fiebre

Congestión nasal

Irritación ocular

Manchas blancas dentro de la boca

Erupción cutánea, que comienza en el rostro y se extiende al resto del cuerpo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

