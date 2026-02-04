Este mes de febrero, el gobierno Federal reanudará la dispersión de pagos de diversos programas sociales, incluida la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez, por lo que millones de beneficiarios se encuentran a la espera de la publicación del calendario oficial de pagos. Sin embargo, existe una manera de consultar de primera mano esta información: un canal de WhatsApp.Este canal en la aplicación de mensajería instantánea más utilizada a nivel mundial es un medio de comunicación directa con las y los beneficiarios no solo de las becas, sino también de todos los apoyos que otorga el gobierno federal a la ciudadanía en condiciones vulnerables.Por este canal, las personas reciben notificaciones de interés de manera segura y gratuita, como fechas de pago, convocatorias, avisos oficiales y noticias relacionadas con este tipo de apoyos.¡Listo! Ahora podrás estar enterado al momento de las fechas de pago de programas como la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez.Con la habilitación de este canal de WhatsApp, las autoridades mexicanas hacen frente a la difusión de información falsa alrededor de los Programas del Bienestar.El Gobierno federal hace hincapié en que la información oficial solo se publica a través de cuentas, canales y páginas oficiales. Reitera que todos los trámites que se dan a conocer son gratuitos y no requieren intermediarios.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB