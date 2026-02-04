Este mes de febrero, el gobierno Federal reanudará la dispersión de pagos de diversos programas sociales, incluida la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez, por lo que millones de beneficiarios se encuentran a la espera de la publicación del calendario oficial de pagos. Sin embargo, existe una manera de consultar de primera mano esta información: un canal de WhatsApp.

Este canal en la aplicación de mensajería instantánea más utilizada a nivel mundial es un medio de comunicación directa con las y los beneficiarios no solo de las becas, sino también de todos los apoyos que otorga el gobierno federal a la ciudadanía en condiciones vulnerables.

Por este canal, las personas reciben notificaciones de interés de manera segura y gratuita, como fechas de pago, convocatorias, avisos oficiales y noticias relacionadas con este tipo de apoyos.

Te puede interesar: Beca Rita Cetina: Confirman pago de 5 mil 700 pesos para ESTOS alumnos en febrero

¿Cómo seguir el canal oficial de Programas para el Bienestar en WhatsApp?

Busca “Programas para el Bienestar” en la sección de “Novedades” si estás utilizando tu celular, o en el apartado de “Canales” si usas la versión web de WhatsApp desde tu computadora. Da clic en “Seguir” dentro del canal. Toca el ícono de la campanita para activar las notificaciones. También puedes acceder directamente al canal de WhatsApp y seguirlo ingresando a este enlace .

¡Listo! Ahora podrás estar enterado al momento de las fechas de pago de programas como la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez.

Con la habilitación de este canal de WhatsApp, las autoridades mexicanas hacen frente a la difusión de información falsa alrededor de los Programas del Bienestar.

El Gobierno federal hace hincapié en que la información oficial solo se publica a través de cuentas, canales y páginas oficiales. Reitera que todos los trámites que se dan a conocer son gratuitos y no requieren intermediarios.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB