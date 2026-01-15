La mañana de este jueves 15 de enero, el peso mexicano es aplastado por el dólar debido a un retroceso frente al billete verde, el cual se registra tras la publicación de los datos de empleos de Estados Unidos.De acuerdo con Bloomberg, sitio especializado en información financiera, a las 7:52 horas, tiempo del Centro de México, el tipo de cambio cotiza en 17.8285 pesos por dólar, lo que significa una depreciación de 0.21 por ciento de la moneda mexicana. Debido a factores como la oferta y la demanda, además de eventos globales, la cotización del dólar puede fluctuar a lo largo del día; por ello, de requerirse para alguna ejecución financiera, es recomendable revisarla constantemente.Con información de Bloomberg* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB