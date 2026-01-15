La mañana de este jueves 15 de enero, el peso mexicano es aplastado por el dólar debido a un retroceso frente al billete verde, el cual se registra tras la publicación de los datos de empleos de Estados Unidos.

De acuerdo con Bloomberg, sitio especializado en información financiera, a las 7:52 horas, tiempo del Centro de México, el tipo de cambio cotiza en 17.8285 pesos por dólar, lo que significa una depreciación de 0.21 por ciento de la moneda mexicana.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy JUEVES 15 DE ENERO DE 2026 en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 17.10 18.50 Banco Azteca 16.35 18.64 Banorte 16.60 18.15 BBVA 16.94 18.08 Banamex 17.26 18.27 Scotiabank 16.00 19.00

Debido a factores como la oferta y la demanda, además de eventos globales, la cotización del dólar puede fluctuar a lo largo del día; por ello, de requerirse para alguna ejecución financiera, es recomendable revisarla constantemente.

Con información de Bloomberg

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

