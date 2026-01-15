Inapam: el paso a paso para que los adultos mayores reciban descuentos en Volaris con una membresía exclusiva

¡Buena noticia para los adultos mayores en México! Volaris ha implementado una serie de descuentos y beneficios exclusivos para personas que cuentan con la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), con el objetivo de facilitar el acceso a viajes aéreos a precios más accesibles. Las iniciativas enlistadas aquí buscan impulsar la movilidad, el turismo y un estilo de vida activo para este sector de la población en México.

¿Qué beneficios ofrece Volaris a adultos mayores con tarjeta Inapam?

Las personas que cuenten con la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) pueden acceder a los siguientes beneficios al viajar con Volaris:

Descuentos de hasta 500 pesos por vuelo, lo que representa un ahorro importante al planear un viaje.

lo que representa un ahorro importante al planear un viaje. Promociones exclusivas los días jueves, cuando la aerolínea lanza ofertas especiales por tiempo limitado.

cuando la aerolínea lanza ofertas especiales por tiempo limitado. Acceso a paquetes vacacionales con precios preferenciales a través de la plataforma yavas.com, donde es posible reservar hoteles y experiencias turísticas.

Membresía gratuita v.club Individual , necesaria para obtener los descuentos y precios especiales en vuelos y servicios adicionales.

Servicio “Volaris te Acompaña”, pensado para adultos mayores que requieren apoyo durante el proceso de documentación y el vuelo; este servicio tiene un costo adicional.

Paso a paso para registrarse a la membresía v.club Individual de Volaris

Ingresar al sitio web oficial de Volaris y seleccionar la opción para crear una cuenta. Completar el formulario con los datos personales, asegurándose de que coincidan con la credencial del Inapam. Adjuntar una copia de la credencial Inapam. Esperar hasta 48 horas para recibir la confirmación de activación de la membresía.

Con estos beneficios, Volaris se posiciona como una gran opción para las y los adultos mayores en México. No pierdas la oportunidad de acceder al grupo v.club individual en Volaris.

Beneficios de la membresía v.club Individual de Volaris

Obtén hasta un 20% de descuento adicional en cada vuelo

Acceso a promociones especiales en jueves

Acompañantes: Puedes reservar hasta 8 acompañantes por reserva y hasta 4 niños por reserva, con tarifas preferenciales

Ahorro en paquetes: Precios especiales en hoteles y paquetes vacacionales a través de Ya Vas

